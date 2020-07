C’est une façon de créer un contrôleur de flipper à interrupteur personnalisé

Annonces :

Flipper alimenté par commutateur, style arcade. Capture d’écran: Nerds & Makers

Les boutons d’épaule Joy-Con ne permettent pas de faire des commandes de flipper très confortables. C’est pourquoi Tommy Williamson de Nerds & Makers a exploité la puissance de la créativité et de l’impression 3D pour créer le SwitchPin, une station d’accueil Joy-Con couvrant la télévision dont le seul but est de transformer deux boutons en deux autres boutons.

Je ne dénigre pas les activités de flipper de Williamson. Parfois, deux boutons doivent vraiment être deux autres boutons, et à cette époque, nous ne devons rien laisser entraver une solution créative. Le design est assez simple. Williamson a fabriqué deux blocs en plastique et les a équipés de boutons d’arcade similaires à ceux trouvés sur le côté de vrais flippers. Les Joy-Cons s’insèrent dans les fentes de ces blocs, les boutons d’épaule étant alignés avec les actionneurs des boutons d’arcade.

Le reste de l’appareil est tout simplement assez de plastique pour faire fonctionner la portée de son téléviseur en mode portrait. Placez le téléviseur sur une table, placez le SwitchPin en bas, réglez PinballFX ou votre jeu préféré sur la bonne vue et hop, vous jouez au flipper comme il était prévu.

Vous voulez créer votre propre SwitchPin? Hit Thingiverse pour les fichiers d’impression 3D gratuits. Cela aide si vous avez une imprimante 3D. Et consultez Nerds & Makers pour plus de mods, de morceaux de cosplay et d’autres projets liés à la culture pop. Ils font de bonnes choses.