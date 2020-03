C’est vraiment un grand jour pour enfin commander un aspirateur robotique

Les meilleures offres pour la maisonLes meilleures offres pour la maisonLes meilleures offres pour la maison, la cuisine, la maison intelligente et l’automobile sur le Web, mises à jour quotidiennement.

eufy Robotic Vacuums Gold Box | Amazon

Nos lecteurs sont tombés amoureux de la gamme RoboVac d’Anker et, en ce moment, vous pouvez vous procurer l’un des trois formidables modèles: 180 $ eufy BoostIQ RoboVac 15C MAX, 190 $ eufy BoostIQ RoboVac 30C ou 170 $ eufy BoostIQ RoboVac 11S Max (Slim) .

Plus vous payez, plus le vide est puissant et intelligent. Le 11S Max est un aspirateur en zig-zag assez standard, tandis que le 15C Max vous donne le contrôle du smartphone. Le RoboVac 30C vous offre tout cela et des bandes de délimitation pour séparer certaines parties de votre maison.

Ces prix Gold Box sont les plus bas que nous ayons vus sur ce modèle sur Amazon, soit environ 100 $ de réduction sur son prix moyen. Cependant, les remises ne dureront que jusqu’à la fin de la journée ou seront épuisées.

