Cet ensemble LEGO de jeu d’oie sans titre pourrait devenir une réalité avec 10000 supporters

Êtes-vous un grand fan de Jeu d’oie sans titre et les briques LEGO? Eh bien, cette merveilleuse nouvelle initiative de fans pourrait vous convenir!

Une nouvelle campagne sur le site LEGO IDEAS a vu le jour – dans le but de recréer une scène du jeu sous forme de briques! Comme vu ci-dessus, l’ensemble proposé comprendrait un villageois malheureux, son jardin et (bien sûr) une oie espiègle!

Voici d’autres images maquettes ci-dessous, ainsi qu’un synopsis de son créateur:

«Le phénomène mondial de 2019 arrive chez LEGO! Profitez de la vie comme une oie destructrice dans un petit jardin. Attention au jardinier et à ses nombreux outils! Accessoires inclus: confiture, pomme, arroseur, signe d’oie, rosier, carotte, feuillage lâche, cuillère, pelle, chapeau de soleil, marteau, coffre de glace et une clé. De préférence, il y aurait plus d’une figurine, mais aucune autre ne correspond à cette scène. Certaines difficultés sont venues avec l’impression et le message sera mis à jour quand ils seront corrigés. »

Au moment de la rédaction du présent document, le projet comptait déjà plus de 1 000 voix, bien qu’il nécessitera 10 000 voix au total avant même que LEGO ne l’examine. Vous pouvez aider en apportant votre soutien ici.

