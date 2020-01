Cet ensemble LEGO de jeu d’oie sans titre pourrait être le vôtre, mais vous devrez voter pour cela

Sensation indé Jeu d’oie sans titre pourrait avoir son propre ensemble LEGO, mais vous devrez mettre votre souris en cliquant où votre bouche est pour transformer ce rêve en réalité.

Une idée d’ensemble LEGO basée sur le jeu populaire a été soumise à LEGO Ideas, un site Web qui permet aux fans de partager leurs propres idées pour de nouveaux produits LEGO. Cette conception particulière a été partagée par l’utilisateur A Fellow Player et a été sélectionnée comme ‘Staff Pick’ par l’équipe éditoriale de LEGO.

En plus de l’oie titulaire et d’une figurine du gardien de terrain, l’idée d’un joueur contient des accessoires pour la confiture, une pomme, un arroseur, un signe d’oie, un rosier, une carotte, un feuillage lâche, une cuillère, une pelle, un soleil un chapeau, un marteau, une glacière et une clé. Phew!

Toute création soumise à LEGO Ideas a la chance d’être correctement développée en un véritable ensemble si elle accumule 10 000 votes de soutien. Au moment de la rédaction du présent document, le modèle en comptait 446, mais il lui a fallu plus d’un an pour atteindre cet objectif de 10 000. Si vous souhaitez voir LEGO envisager l’idée, assurez-vous de voter.

En achèteriez-vous un? Donnez-nous un HONK dans les commentaires.

