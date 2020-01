Cet hommage incroyable à Cuphead a impressionné Studio MDHR

De son annonce à son lancement initial en 2017, Cuphead a eu un impact énorme sur les joueurs et les fans de l’industrie du divertissement en général. Pour démontrer sa passion pour le jeu, un fan a rendu un incroyable hommage sous forme de vidéo en stop-motion.

Davy Productions a partagé son travail dans les réseaux et a obtenu l’approbation des joueurs. De plus, plusieurs membres du Studio MDHR, la société en charge de l’indie, ont été surpris par l’excellent résultat.

Le créateur a révélé qu’il a fallu au total 4 mois pour réaliser la vidéo. Il a utilisé diverses figurines de la franchise McFarlane Toys et des jouets. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, Davy Productions a reproduit certains des moments les plus importants de l’aventure Cuphead et Mugman.

Nous voyons les protagonistes dans leur rencontre malheureuse avec King Dice et le diable. Il y a aussi plusieurs boss qui ont tourmenté les joueurs. “Les mots peuvent à peine décrire notre réaction quand nous avons vu cette vidéo incroyable”, a commenté Studio MDHR sur les réseaux. Ci-dessous, nous vous laissons le travail de Davy Productions:

Les mots peuvent difficilement décrire notre réaction lorsque nous avons vu cette vidéo incroyable de @ DavidGa44259875.

À l’aide de figurines de notre collection de jouets @Todd_McFarlane, David a passé 4 mois à fabriquer ce film d’animation en stop-motion. C’est un must !! https: //t.co/22TBMNhwRR

– Studio MDHR (@StudioMDHR) 28 janvier 2020

Comme vous pouvez le voir, la vidéo a également un travail d’édition important, car des effets visuels, de la musique, des dialogues et d’autres éléments ont été ajoutés pour correspondre au jeu vidéo. Davy Productions a révélé qu’il était tombé amoureux du titre depuis son lancement, alors il a décidé de lui rendre un hommage bien mérité.

Si vous êtes également fan de Cuphead et Mugman, nous vous rappelons que dans quelques mois le livre The Art of Cuphead fera ses débuts, qui comprendra un grand nombre de croquis et des informations importantes sur le développement du jeu. Aussi, la série animée The Cuphead Show! sera diffusé sur Netflix à une date à confirmer.

Cuphead est disponible pour Nintendo Switch, Xbox One et PC. Retrouvez toutes les actualités liées à l’indie dans ce lien.

