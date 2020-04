Cet incroyable moniteur de jeu PC vient de recevoir une incroyable réduction d’un jour

Les jeux sur PC offrent aux joueurs la possibilité de taux de rafraîchissement ultra-élevés qui dépassent les 60 images par seconde que la plupart des jeux sur console s’efforcent d’atteindre. Et bien que votre PC de jeu puisse être suffisamment puissant pour atteindre ces sommets, vous avez toujours besoin d’un moniteur prenant en charge des taux de rafraîchissement plus élevés. Cependant, ils peuvent être assez chers, ce qui rend cette offre d’une journée de Best Buy si excitante. Le détaillant a le moniteur de jeu Dell S2417DG 24 pouces G-Sync pour 250 $, contre 430 $. Il est livré avec la livraison gratuite, et si vous commandez maintenant, il arrivera dès le 5-6 mai.

Le moniteur de jeu Dell de 24 pouces offre une résolution de 2560×1440 et un taux de rafraîchissement de 165 Hz en plus de son temps de réponse de 1 ms et de la prise en charge de G-Sync. G-Sync est une technologie qui remplace V-Sync, un paramètre dans le jeu qui sacrifie les performances pour empêcher votre écran de se déchirer. Cela signifie que vous pouvez profiter de fréquences d’images variables qui ne correspondent pas toujours au taux de rafraîchissement de votre écran, sans déchirure.

Moniteur de jeu Dell 24 pouces, 1440p et 165Hz

250 $ (430 $)

Des taux de rafraîchissement élevés signifient que vous pourrez découvrir des jeux à des fréquences d’images plus élevées. Ce moniteur sera capable d’afficher jusqu’à 165 FPS, ce qui facilite la réaction aux ennemis et aux projectiles et offre une expérience incroyablement fluide. Tout le monde peut profiter de taux de rafraîchissement élevés, mais les personnes qui le remarqueront le plus sont celles qui aiment les tireurs compétitifs comme Valorant, Fortnite et Call of Duty: Warzone.

