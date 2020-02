Cet indice suggère que Animal Crossing: New Horizons aura un DLC

Une nouvelle itération de la franchise Animal Crossing arrivera sur le marché dans environ 1 mois. Pour cette raison, les informations le concernant sont de plus en plus abondantes. Ainsi, nous pouvons déjà connaître le classement qu’il aura et une partie des avis suggèrent que Nintendo prépare le DLC.

Comme le souligne Siliconera, sur la page officielle Nintendo eShop d’Animal Crossing: New Horizons, vous pouvez voir la classification ESRB, à l’exception de certains avis qui rendent compte de ce qui sera inclus dans le titre, tels que les méfaits comiques et l’interaction avec l’utilisateur . Cependant, ce qui attire le plus l’attention, c’est qu’il indique également qu’il y aura des «transactions dans le jeu».

Comme vous pouvez l’imaginer, cela signifie uniquement que les utilisateurs peuvent acheter une sorte de contenu supplémentaire dans le jeu (DLC), sous forme de Season Pass, d’articles cosmétiques, de consommables ou d’abonnements. Mais il est difficile de savoir quel modèle sera mis en œuvre, car il n’y a toujours pas d’informations à ce sujet.

L’inclusion de DLC ne serait pas rare, après tout, c’est devenu une pratique courante dans l’industrie. En fait, Nintendo l’a adopté dans presque tous ses titres récents, tels que Fire Emblem: Three Houses, Luigi’s Mansion 3, Super Smash Bros.Ultimate et atteindra bientôt Pokémon pour la première fois, avec Sword and Shield. De plus, Animal Crossing pourrait facilement mettre en œuvre ce modèle en intégrant des accessoires et d’autres éléments de personnalisation. Nous verrons comment cela se passera.

Comment recevez-vous ces nouvelles? Seriez-vous heureux si vous pouviez acheter plus de contenu pour le jeu ou préféreriez-vous un modèle de mise à jour post-version différent? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous avons récemment appris que Nintendo pouvait activer une option limitée pour enregistrer dans le cloud afin d’éviter la perte d’informations. Quelque chose que les fans n’aimaient pas beaucoup, c’est qu’il ne sera possible de générer qu’un seul îlot par console et que les données de sauvegarde ne peuvent pas être transférées d’une console à une autre.

Animal Crossing: New Horizons sera disponible à partir du 20 mars exclusivement pour Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.