Cette adorable figurine Isabelle Crossing Animal est à nouveau en précommande

Fans d’Animal Crossing, votre temps est presque arrivé: Animal Crossing: New Horizons sort enfin sur Nintendo Switch demain, le 20 mars. L’excitation pour la prochaine entrée principale de la série populaire ne pourrait pas être plus élevée, et pour couronner le tout, il y a eu un afflux de marchandises Animal Crossing qui est tout simplement trop mignon à gérer. L’un de nos morceaux préférés de marchandise Animal Crossing est difficile à trouver depuis un certain temps, mais il reviendra en stock plus tard cette année. Isabelle Nendoroid sortie pour Animal Crossing: New Leaf est de retour en pré-commande, sortie en septembre. Il est disponible pour 44 $.

L’adorable figurine Nendoroid pour Isabelle (ou “Shizue”, comme elle est connue au Japon) présente son look emblématique de New Leaf, et son accessoire de coiffure de marque comprend en fait une vraie cloche qui fait du bruit. Le Nendoroid comprend également plusieurs accessoires comme des notes de musique, un presse-papier et un stylo, et un point d’interrogation pour recréer ses différentes poses du jeu. La figurine, qui est peinte partiellement à la main, est livrée avec un support que vous devrez utiliser; Isabelle ne sera pas en équilibre seule. C’est une petite figurine, un peu moins de quatre pouces, donc elle ne prendra pas trop de place.

Isabelle Nendoroid de Animal Crossing | $ 44

Il s’agit de la quatrième version de cette Isabelle Nendoroid, qui a fait son apparition sur le marché en octobre 2013 et a ensuite été réédité en 2016 et 2019. Bien que la date de sortie soit encore dans des mois, les précommandes ne sont ouvertes que pour une durée limitée. Vous pouvez précommander Isabelle Nendoroid maintenant jusqu’au 16 avril à minuit PT / 3 AM ET.

Si vous n’avez toujours pas obtenu votre copie d’Animal Crossing: New Horizons ou si vous voulez savoir quels bonus de précommande sont toujours disponibles, assurez-vous de consulter notre guide de précommande Animal Crossing: New Horizons pour les dernières informations, y compris les dernières remises. De plus, consultez nos premières impressions sur le jeu dans la revue en cours Animal Crossing: New Horizons de GameSpot, qui est toujours en cours de finalisation.

“Jusqu’à présent, j’ai joué à Animal Crossing: New Horizons pendant 80 heures sur 17 jours, et cette attente n’a pas encore disparu”, a écrit la rédactrice en chef Kallie Plagge. “Bien que j’aie passé beaucoup de temps à développer mon île jusqu’à présent, j’ai toujours l’impression qu’il me reste encore beaucoup à faire et à voir – il y a beaucoup de choses dans New Horizons pour occuper votre temps.”

En voir plus Animal Crossing merch

Nous avons suivi de près le meilleur produit Animal Crossing et sa disponibilité au cours des derniers mois. Découvrez plus de nos favoris qui sont toujours disponibles pour commander ci-dessous.

Animal Crossing: New Horizons Official Companion Guide | 18 $

Animal Crossing: Le guide de compilation officiel de New Horizons est réduit à 18 $ sur Amazon, vendu normalement à 30 $.

Isabelle “Chapeau de papa” | 15 $ – 22 $

Nous sommes un peu obsédés par ce “chapeau de papa” taille unique sous licence officielle avec Isabelle sur le devant. C’est à Amazon pour 22 $ avec la livraison Prime gratuite, mais veuillez noter que vous pouvez l’obtenir pour 15 $ chez Controller Gear, la marque qui le fait. L’adorable chapeau sort le 15 avril.

Animal Crossing Amiibo

Tous les animaux Crossing Amiibo peuvent être utilisés avec New Horizons, y compris la version Super Smash Bros. d’Isabelle, illustrée ci-dessus. Certains sont épuisés, d’autres sont toujours disponibles, et certains sont disponibles en pré-commande, sortie le mois prochain. Consultez notre guide complet pour savoir où trouver Animal Crossing Amiibo et comment ils fonctionnent avec New Horizons.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.