Cette animation nous donne un aperçu du concept initial de Star Wars Episode IX

31/03/2020 15h00

Star Wars Episode IX est quelque peu controversé aujourd’hui. Alors que beaucoup étaient satisfaits de The Rise of Skywalker, un groupe de fans voulait voir le script et les fuites de concept art de Colin Trevorrow, connu sous le nom de Duel of Fates, terminés. Et maintenant, Grâce à une animation, son rêve s’est réalisé … au moins une partie de son rêve.

Dans une collaboration entre youtuber Mr. Sunday Movies et l’animateur Ethan Taylor, on nous présente une représentation visuelle de certains des points les plus importants du concept original de l’épisode neuf de Star Wars, avec tout et de petites touches d’humour dispersées.

De cette façon, les fans de ce concept initial pourront enfin profiter d’une représentation émouvante de certains points importants de ce script, comme l’apparition du maître Sith Tor Valum à Luke, et la confrontation finale. Espérons que les concepts de Colin Trevorrow pourront être utilisés dans les futurs projets Star Wars.

Sur des sujets similaires, une autre photo de Star Wars: 1313 a été annulée. De même, plus de détails sur Star Wars Project: Maverick ont ​​été divulgués.

Via: Mr. Sunday Movies

