Cette bande-annonce de Destiny 2 Trials of Osiris est là pour vous rappeler qu’elle sera disponible demain

Trials of Osiris revient demain, et pour vous exciter, Bungie a publié une bande-annonce pour cela.

Le très attendu Trials of Osiris revient et sera mis en ligne dans Destiny 2 demain 13 mars.

Trials est un mode compétitif 3v3 uniquement le week-end et vous charge de gagner autant de matchs que possible avant d’en perdre trois.

Les cartes de retour incluent Anomaly, Cauldron et Exodus Blue. Si vous avez raté le kit d’équipement Trials du Destiny original, gagnez simplement un match sans faille et vous pourrez le porter.

Si le PvP n’est pas votre sac et que vous voulez sauter les essais, Season of the Worthy a débuté plus tôt cette semaine, donc il reste encore beaucoup à faire. Vous pouvez gagner le fusil automatique exotique Matchbook de Tommy et récupérer le nouvel artefact, Warmind Khanjali, pour vous aider à augmenter votre niveau de puissance.

Il y a aussi les nouvelles activités PvE Into the Mindlab et The Seraph Bunkers.

