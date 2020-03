Cette bande-annonce vous prépare à profiter de Resident Evil 3 Remake

L’histoire de Resident Evil est très longue. Depuis le lancement de la tranche originale de la série en 1996, Capcom a produit de nombreuses suites et préquelles qui ont enrichi cet univers post-apocalyptique. Resident Evil 3 Remake est sur le point de sortir, et puisque les précédents versements originaux sont multiples et ont fait leurs débuts il y a longtemps, Capcom a publié une vidéo résumant l’histoire jusqu’aux événements de Resident Evil 3, afin que tout le monde puisse comprendre le récit.

SPOILER: Comme vous pouvez l’imaginer, la vidéo et le contenu de la note contiennent des spoilers légers pour l’intrigue de Resident Evil Zero, Resident Evil, Resident Evil 2 et un peu de Resident Evil 3, donc si vous voulez profiter de toutes les surprises de cette série, nous vous recommandons de jouer les titres.

Au cas où vous l’auriez manqué: Il y aura une démo de Resident Evil 3 Remake et vous pourrez y jouer très bientôt.

Resident Evil Zero (2002)

Tout a commencé en juillet 1998, lorsque la population vivait normalement. Cependant, des tueries étranges ont eu lieu en dehors de Raccoon City. Pour les enquêter, le S.T.A.R.S. Il a envoyé l’équipe d’élite Bravo, mais ils ont eu un accident qui les a forcés à continuer la mission avec moins d’unités.

Resident Evil (1996)

Le S.T.A.R.S. L’équipe Alpha a été envoyée pour vérifier ce qui était arrivé à l’équipe Bravo. Cependant, ils ont des problèmes et se retrouvent dans un manoir, ce qui donne lieu aux événements de Resident Evil, le premier volet de la série, dans lequel des zombies, une arme biologique créée par Umbrella, sont découverts et ils poursuivent Jill Valentine , Chris Redfield et d’autres membres STARS à l’intérieur du manoir.

Resident Evil 2 (1998)

Après 2 mois de l’incident du manoir, la Umbrella Corporation tente de récupérer les découvertes de William Birkin et provoque la propagation du virus. Plus tard, Leon S. Kennedy et Claire Redfield entrent dans la ville, infestée de zombies et tentent de s’échapper.

Resident Evil 3 (1999)

Ces événements se sont produits en l’espace de quelques mois et les membres du S.T.A.R.S. Ils ont joué un rôle important en eux, car ils sont chargés d’enquêter sur ce qui se passe à Raccoon City. Umbrella est naturellement derrière eux car ils représentent un risque pour l’entreprise. C’est pourquoi cela libère Nemesis de tuer les membres de S.T.A.R.S. Ils survivent, parmi lesquels Jill Valentine et Carlos Oliveira, qui devront trouver un moyen d’échapper aux griffes de ce puissant ennemi tout en évitant la proie d’une infection zombie dans Resident Evil 3.

Nous vous laissons avec la bande-annonce ci-dessous.

Que pensez-vous de cette vidéo qui résume l’histoire de la série zombie jusqu’à Resident Evil 3? La connaissiez-vous déjà? Avez-vous joué tous les titres de la franchise? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous pensiez que le remake de Resident Evil 3 n’aura que des nouveautés graphiques, vous vous trompez, car il y aura également quelques changements dans l’histoire et même le gameplay. Si vous voulez voir ce que nous voulons dire, nous vous invitons à découvrir ce gameplay étendu.

Resident Evil 3 Remake fera ses débuts le 20 avril sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.