Cette chronologie interactive pour Witcher de Netflix est super utile

Capture d’écran: Netflix (The Witcher)

L’émission Witcher TV est un jeu de fantaisie totalement agréable qui est néanmoins difficile à analyser en raison de ses multiples chronologies. Heureusement, il existe désormais une chronologie interactive des événements majeurs et des naissances des personnages qui décompose la construction du monde de l’émission en une série de blips faciles à digérer.

En entrant dans l’adaptation de Netflix, qui s’inspire à la fois de la trilogie du jeu vidéo et des livres originaux sur lesquels les jeux sont basés, j’ai pensé que j’aurais du mal à comprendre ce qui se passait. J’ai joué à 2,5 des jeux, plus le spin-off du jeu de cartes riche en traditions, et j’ai lu plusieurs chapitres du premier livre et des dizaines d’entrées wiki. Mais même moi, j’étais encore perdu pour beaucoup.

Conjonction des sphères? La malédiction du soleil noir? L’émission n’offre pas beaucoup de contexte sur ces événements, peut-être en partie à cause de leur stupidité, ce qui rend difficile d’avoir une bonne idée des enjeux et de ce que recherchent certains des principaux courtiers en puissance du monde de The Witcher. . Cela n’aide pas non plus que le spectacle se déroule de manière non linéaire, avec des scènes consécutives parfois séparées par des décennies, ce qui n’est pas devenu évident jusqu’à la fin de la première saison.

Netflix a publié un bref résumé de la chronologie sur laquelle la série travaille dans un tweet la semaine dernière, mais en a depuis élaboré une beaucoup plus approfondie que vous pouvez cliquer. Cette chronologie est superposée sur une carte panoramique de la partie nord du monde de l’émission, The Continent. La chronologie commence à la conjonction des sphères datée quelque temps avant l’an 500 (environ 230 BR, dans le système de notation du livre), et se termine avec la réunion finale de Geralt et Ciri en 1263. C’est un millénaire entier pour se familiariser.

Le premier événement qui a lieu dans le spectacle, quant à lui, est l’intrusion forcée de Yennifer dans l’académie des mages d’Aretuza, qui, selon la chronologie, a lieu en 1206. Les événements entiers de la série s’étalent sur 50 ans, en d’autres termes, quelque chose de la chronologie fait un bien meilleur travail de transmission que le spectacle, car Geralt et Yennifer eux-mêmes ne vieillissent pas.

En plus de mettre l’échelle de temps en perspective, la chronologie montre également où chacun des événements a eu lieu. Le royaume de Cintra est grand et le seul tampon entre Nilfgard et les royaumes du Nord, c’est pourquoi il est si important. Et il y a des animations à chaque point de la chronologie. Lorsque Geralt massacre un groupe de personnes dans un accident qui lui vaut le surnom de «boucher de Blaviken», il pleut, parce que vous savez, des moments tristes.

Plus utiles sont les flaques d’encre noire qui explosent lorsque vous cliquez sur la Conjonction des sphères, qui aident à illustrer clairement le genre de cataclysme inter-dimensionnel dans le monde de The Witcher qui a amené les humains et les monstres sur un continent auparavant habité uniquement par les elfes, les nains et autres. La chronologie n’entre pas vraiment dans les événements non référencés dans la série, mais elle fait un excellent travail de clarification de tout le reste.

