Cette équipe VFX a fait un Tupac Deepfake pour Rap avec Snoop Dogg

Je vais aller de l’avant et classer cela sous “titres que je n’aurais jamais imaginé que j’écrirais en 2020”.

Pour son dernier clip, le rappeur Snoop Dogg a chargé le studio de production Corridor Digital de ramener Tupac Shakur à la vie à travers les merveilles de la technologie. Sa vision: épisser un Tupac deepfake dans l’interview finale du rappeur avec MTV en 1996, qui les présentait tous les deux, et faire en sorte que la création AI synchronise les lèvres une partie de ses paroles.

L’équipe d’artistes d’effets visuels de Corridor Digital est devenue virale sur YouTube l’année dernière pour leurs vidéos deepfake dérangeantes et convaincantes de célébrités comme Keanu Reeves et Tom Cruise, mais atteindre ce même succès avec Pac s’est révélé particulièrement difficile, comme l’explique le fondateur du studio Niko Pueringer dans une étape par étape. vidéo en plusieurs étapes mise en ligne cette semaine.

C’est parce que, généralement, la création d’un deepfake crédible nécessite la formation d’un réseau neuronal d’IA en l’alimentant en tonnes de photos et de clips vidéo, de préférence de haute qualité. Mais étant donné que Tupac est décédé dans les années 90, ces types d’images étaient naturellement difficiles à trouver pour l’équipe. Pueringer n’a finalement trouvé que trois vidéos d’une qualité suffisamment élevée pour commencer à construire le deepfake du rappeur. La vidéo prise de l’imitateur de 2Pac Josh Harraway, qui a également travaillé sur l’interprétation de Coachella pas tout à fait un hologramme du prolifique rappeur, a aidé à synchroniser les expressions faciales et les manières du deepfake de manière transparente. L’ensemble du projet a pris un peu moins d’une semaine.

“C’était définitivement un processus amusant, car il était un peu plus concentré que nos pièces Tom Cruise ou Keanu Reeves”, a déclaré Pueringer à Gizmodo par e-mail samedi. «Nous devions également correspondre à l’apparence de la télévision des années 90, ce qui était un processus en soi.»

Et les résultats sont, encore une fois, d’une manière troublante convaincante, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

Quant au verdict de Snoop Dogg, il semble donner un coup de pouce aux efforts de Corridor Digital lors de sa première réaction, qui est partagée dans la vidéo de l’équipe. On ne sait toujours pas quand Snoop Dogg prévoit de sortir le clip complet. Et bien qu’il n’ait pas personnellement contacté l’équipe depuis qu’il a vu Tupac ressuscité via deepfake, selon Pueringer, “dans le monde des médias, cela signifie probablement qu’il est satisfait du produit final.”

