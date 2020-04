Cette exclusivité Nintendo était le jeu de l’année 2019 de Famitsu Dengeki

Il existe déjà plusieurs organisations et entreprises qui ont décerné les meilleures versions de 2019. Cependant, tous les verdicts n’étaient pas disponibles, Famitsu Dengeki était l’un d’entre eux et il a annoncé aujourd’hui que le prix du jeu de l’année lui avait valu un titre. RPG hautement reconnu.

Pokémon Sword & Shield, le nouvel opus de monstres de poche, qui a été nominé pour la catégorie Jeu de l’année aux côtés de Death Stranding, Sekiro: Shadows Die Twice, Fire Emblem: Three Houses et 13 Sentinels: Aegis Rim. Le nouvel épisode de Pokémon a également réussi à remporter le prix du meilleur RPG.

Le directeur du jeu Shigeru Ohmori a partagé une illustration pour célébrer cette reconnaissance. Dans le dessin, il est possible de voir le protagoniste du jeu (en version féminine et masculine), ainsi que les 3 premiers Pokémon de Galar, Sobble, Grookey et Scorbunny.

本 日 、 ポ ケ モ ン ソ ー ド ・ シ ー ル ド が 「フ ァ ミ 通 ・ 電 撃 ゲ ー ム ア ワ ー ド 2019」 に て 、 「Jeu de l’année」 と 受 受 受 受 受 受 受 受 受 受 受 受 受 受 受 受 受 受 受 受 受 受受 P pic.twitter – 大 森滋 @ ポ ケ モ ン 剣 盾 発 売 !! (@Shigeru_Ohmori) 18 avril 2020

Death Stranding, l’un des jeux dont les nominations ont donné lieu à des récompenses, a été celui qui a remporté le plus de récompenses, meilleur nouveau jeu, meilleure aventure d’action et meilleur graphisme. Hideo Kojima était également très reconnu et a remporté au total les 2 prix de la création la plus précieuse et de la meilleure création en Chine, en plus de remporter le prix du meilleur personnage grâce à Sam Bridges.

Nous vous laissons la liste des meilleurs jeux.

Jeu de l’année 2019

13 Sentinelles: Aegis Rim

Sekiro: Shadows Die Twice

Échouement de la mort

Fire Emblem: Trois maisons

Gagnant: Pokemon Sword & Shield

Création la plus précieuse

George Kamitani

Gagnant: Hideo Kojima

Hidetaka Miyazaki

Meilleur scénario

Gagnant: 13 sentinelles: Aegis Rim

Échouement de la mort

Fire Emblem: Trois maisons

De meilleurs graphismes

13 Sentinelles: Aegis Rim

Gagnant: Death Stranding

Monster Hunter World: Iceborne

Meilleure musique

Kingdom Hearts III

Échouement de la mort

Gagnant: Persona 5 Royal

Meilleur personnage

Clifford Unger

Gagnant: Sam Porter Bridges

[/i]Reisalin Stout[/i]

Meilleur jeu en ligne

Apex Legends

Gagnant: Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Monster Hunter World: Iceborne

Meilleur jeu d’action

Gagnant: Sekiro: Shadows Die Twice

Devil May Cry 5

Monster Hunter World: Iceborne

Meilleur jeu de tir

Gagnant: Apex Legends

Call of Duty: Modern Warfare

Fortnite

Meilleur jeu d’action et d’aventure

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Gagnant: Death Stranding

Resident Evil 2

Meilleur jeu d’aventure

AI: Les fichiers Somnium

Gagnant: 13 sentinelles: Aegis Rim

Tokyo Chronos

Meilleur RPG

Fire Emblem: Trois maisons

Persona 5 Royal

Gagnant: Pokemon Sword & Shield

Meilleur jeu indépendant

Jeu d’oie sans titre

Gagnant: Gnosia

Baba est toi

Meilleur nouveau jeu

Chaîne astrale

13 Sentinelles: Aegis Rim

Gagnant: Death Stranding

Meilleur jeu Esports

Street Fighter V

Gagnant: Fortnite

Rainbow Six Siege

Qu’avez-vous pensé des récompenses? Vous attendiez-vous à ce qu’il y ait d’autres jeux? Dites-le nous dans les commentaires.

Pokémon Sword & Shield est disponible exclusivement pour Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous visitez son dossier ou si vous consultez notre revue écrite.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.