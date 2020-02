Cette fille débutante de 7 ans a remporté un tournoi Pokémon officiel

Ce week-end a eu lieu le tournoi Pokémon Oceania International Championships 2020, dans lequel les joueurs les plus éminents de ce continent ont contesté le titre de meilleur entraîneur de Pokémon régional. Mais en plus de l’émotion que ce type d’événement représente, il y a eu une surprise qui a fait que l’événement a attiré l’attention dans la plus petite division Pokémon Trainers, qui a vu l’un de ses plus jeunes champions.

À mesure que le tournoi progressait, le public était plus surpris par la performance de Simone Lim, de Singapour, qui n’avait que 7 ans et c’était sa première participation à une saison compétitive de la scène Pokémon. En fin de compte, il a été plus surpris, car il a atteint la dernière épreuve de force, qui définirait le champion de cette année dans la région.

Le combat ne serait pas facile, car son rival n’était ni plus ni moins que l’actuel champion de la région, le dresseur Pokémon Justin Miranda-Radbord, qui était également le favori. Bien que la fille semblait sur le point de perdre, elle a réussi à mener le combat jusqu’aux dernières étapes, dans une démonstration de la capacité de ce petit entraîneur de Pokémon à lire malgré son jeune âge. Nous disons cela parce que dans les 2 derniers tours du combat décisif, Lim était désavantagé, car il n’avait qu’un seul Pokémon debout, son puissant Tyranitar, tandis que son adversaire avait un Dusclops et un Rypherior.

UNE INCROYABLE lue par Simone, menant à une victoire et lui valant le titre de Champion Junior Océanie #PokemonVG 2020! pic.twitter.com/liiJyEj09I

Mais ce qui a attiré davantage l’attention, c’est que son rival a décidé d’utiliser Protect pour se couvrir de toute attaque de Tyranitar et ainsi éviter de manquer de sa barre de santé (qui était déjà au milieu); Cependant, la fille a plutôt ordonné à son Tyranitar d’attaquer Dusclops, anticipant qu’elle ne pourrait pas nuire à Rypherior à cause de Protect. Lim a parfaitement prévu les intentions de son rival et Dusclops a donc été éliminé après un Tyranitar Crunch super efficace qui a complètement vidé la barre de santé du Pokémon fantôme. Restant main dans la main avec Rypherior, Tyranitar a remporté le premier mouvement en raison de sa vitesse et a terminé avec le dernier Pokémon de son adversaire avec Superpuissance, spécialement choisi, car il est super efficace contre le type Terre (et qui s’est également révélé critique).

Quand il avait 7 ans, Lim a concouru dans la catégorie Junior, qui comprend tous les enfants nés après 2009, ce qui signifie que seules les personnes jusqu’à 11 ans peuvent y participer, selon les règles de la série 2020. En fait , Miranda-Radbord avait 3 ans de plus que Lim et était l’actuelle championne de la région, en plus d’être la favorite.

Après avoir terminé le combat, la fille a été surprise (et un peu effrayée) par le soutien du public, mais elle a ensuite souri lorsqu’elle a reçu un câlin d’un ami. Par la suite, la fille a remercié sa famille et ses amis de l’avoir soutenue et d’être interrogée sur la décision d’attaquer Dusclops et non Rypherior, a répondu qu’elle l’avait fait parce qu’elle savait que son rival utiliserait Protect, tout en tenant son adorable Évoli Teddy

Certainement, le petit entraîneur sera l’un des concurrents préférés pour arriver aux Championnats du monde Pokémon 2020, qui se tiendront à Londres.

Ici vous pouvez voir le duel complet.

