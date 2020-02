Cette initiative mexicaine cherche à protéger la nature par le jeu

En général, les campagnes à la recherche de ressources liées aux jeux vidéo ont à voir avec le développement d’un projet ou avec un support pour les conclure ou les publier telles qu’elles sont dans leur phase finale. Cependant, le potentiel de ces plateformes va plus loin et un groupe de professionnels mexicains a estimé que cela pourrait aider à améliorer quelque peu la situation difficile que la nature vit sur la planète grâce à son activité préférée, les jeux vidéo.

À travers la plateforme Donadora, l’initiative PlayForWildlife (PW) a présenté son projet à la recherche d’un soutien pour la construction du premier centre de réhabilitation de la faune au Chiapas WOW. PW est une idée concrétisée par le Master en médecine vétérinaire et zootechnie Jorge Antonio Paz Lara et des professionnels de différents secteurs, qui se sont engagés pour la préservation de la flore et de la faune en réalisant différents projets. L’un d’eux s’est appuyé sur les flux de jeux vidéo sur Facebook, où les initiatives PW sont promues et cherche à faire prendre conscience des effets dont souffre la nature.

L’objectif de la campagne PW à Donadora est de lever 50 000 $ MXN, un montant qui sera utilisé pour rénover l’équipement et établir le centre d’opérations au Chiapas, où ils pourront soigner des animaux blessés ou malades en raison de l’activité humaine, de catastrophes naturelles ou d’autres animaux, pour Après avoir été libéré.

Au moment de la rédaction de cette note, la campagne n’a collecté que 574 $ MXN et il reste 4 jours jusqu’à sa clôture, de sorte que les personnes intéressées sont invitées à faire don de tout montant allant de 18 $ MXN à 2500 $ MXN.

