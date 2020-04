Cette mise à jour eShop de petits commutateurs permet de voir à quoi ressemblent les jeux

En ce qui concerne le Switch eShop, il y a beaucoup de place à l’amélioration. Dans le passé, de nombreux utilisateurs se sont plaints de la difficulté de naviguer dans le magasin, de passer en revue tous les shovelware et de trouver ce que vous voulez réellement.

Dans cet esprit, Nintendo semble avoir publié une mise à jour incroyablement mineure pour sa boutique en ligne, ce qui pourrait faciliter un peu l’identification des bons jeux des mauvais. Lorsque vous mettez un jeu en surbrillance sur l’eShop maintenant, il passe en revue ses images. Voici un aperçu de ce dont nous parlons, gracieuseté de notre ami Nintendaan:

L’eShop #NintendoSwitch a été mis à jour … légèrement. Si vous survolez une icône maintenant, les captures d’écran défileront. Cela vous donnera une première impression plus nette avant de vous diriger vers la liste. Tant mieux dans mon livre! pic.twitter.com/cppQfPkwJM— Daan Koopman (@NintenDaan) 21 avril 2020

Selon Daan, cette fonction de prévisualisation fonctionne dans tous les domaines du Switch eShop et signifie que vous n’avez plus besoin d’accéder à la page du jeu pour en voir plus d’images. Il convient également de noter que cette mise à jour est arrivée avant la dernière mise à jour du système Switch (version 10.0.1) que Nintendo a lancée plus tôt dans la journée.

Avez-vous remarqué cette mise à jour mineure? Qu’est-ce que tu en penses? Partagez vos réflexions ci-dessous.

