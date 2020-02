Cette nouveauté possible pour Fortnite a excité les joueurs

Fortnite est constamment mis à jour avec quelques nouvelles et ajustements; Cependant, il est vrai que les correctifs les plus récents qu’Epic Games a publiés ont provoqué des bugs et des bugs ennuyeux.

Avec l’arrivée imminente de la nouvelle saison de Battle Royale, des informations sur ses éventuels agrégats ont commencé à circuler. Les joueurs sont ravis, car une nouveauté pourrait considérablement améliorer la sortie des futurs patchs.

Certains joueurs ont trouvé des indices sur la mise en œuvre hypothétique de serveurs de test publics. Au cas où vous ne le sauriez pas, ce type de serveurs est présent dans une variété de jeux et sert à faire connaître les futures mises à jour et à les peaufiner avant leur sortie officielle.

Cela donnerait aux développeurs la possibilité d’expérimenter quelques nouvelles, tandis que les joueurs connaîtraient plus en profondeur les changements qui allaient bientôt atteindre le titre.

Le joueur Benjamin “benjyfishy” Fish a trouvé un choix de serveurs de test dans Epic Game Store. Cependant, il est important de souligner que la société n’a pas commenté cette option, nous devrons donc attendre les informations officielles.

Il convient également de noter que benjyfishy estime que ledit serveur de test ne sera disponible que pour certains joueurs. Le professionnel a déclaré qu’il serait utilisé pour l’événement Anaheim DreamHack, qui se tiendra la semaine prochaine.

Apparemment, les participants à l’événement pourront jouer une version quelque peu différente de la version actuelle. Cependant, DreamHack Anaheim coïncide avec le lancement de la nouvelle saison, il n’est donc pas clair ce qui se passera avec ce serveur de test.

Fortnite est disponible pour PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC et mobile. Retrouvez plus d’informations sur la Battle Royale sur cette page.

