Cette nouvelle fonctionnalité de Dead or Alive 6 a mis les fans en colère

Dead or Alive 6 est connu pour le haut niveau de personnalisation des combattants inclus, qui est atteint grâce à divers packages DLC avec des tenues. Koei Tecmo et Team Ninja ont décidé de donner aux joueurs la possibilité de modifier davantage les personnages et d’ajouter la fonction de changement de couleur des cheveux, mais c’est un ajout qui a plutôt mis en colère les fans.

La mise à jour la plus récente a ajouté la possibilité de changer les cheveux de chaque personnage du modèle en 16 couleurs différentes, ce qui élargit considérablement les possibilités de personnalisation; Cependant, la mauvaise nouvelle pour les joueurs est que cela coûte des billets premium pour chaque changement.

Au cas où vous ne le sauriez pas, auparavant, il n’était possible d’acheter les ensembles de DLC complets sur PlayStation 4 et non les tenues individuellement, contrairement aux versions Xbox One et PC. Cependant, lorsque les billets Premium sont arrivés l’année dernière, l’achat de combinaisons DLC séparément était possible sur la console Sony. Quelque chose qui a été bien accueilli par les fans.

Cependant, récemment, avec la mise à jour Ver.1.20 (25 février), le développeur a ajouté, en plus des costumes en collaboration avec Gust et Atelier Ryza, la possibilité de changer la couleur des cheveux des combattants, qui serait exclusive à PlayStation 4.

Cette fonctionnalité a excité les fans qui voulaient ajouter une autre couche de personnalisation aux combattants, mais bientôt leurs esprits se sont effondrés après avoir appris qu’ils auraient besoin de billets Premium pour changer le colorant. La nouvelle s’est aggravée lorsque les utilisateurs ont découvert que pour chaque changement de couleur, un ticket Premium était nécessaire, que le colorant ait déjà été acheté auparavant ou non. Autrement dit, si un personnage avait des cheveux jaunes, puis blancs, et, s’il voulait revenir au jaune, l’utilisateur devrait payer à nouveau pour cela, comme cela se produit lors du changement de teinture dans la vraie vie.

De cette façon, pour chaque changement, le joueur devrait dépenser environ 1 USD, ce qui coûte 1 billet Premium, qui sont vendus en paquets de 2 (1,99 USD), 10 (9,99 USD), 20 (19,99 USD). ou 50 (44,99 $ USD).

Après quelques heures de disponibilité de cette fonctionnalité, les joueurs ont montré leur désapprobation, citant principalement qu’il n’est pas possible de conserver les colorants précédemment achetés, donc beaucoup réfléchissent très bien à la couleur pour dépenser leurs billets Premium. D’autres, en revanche, critiquent pourquoi, au lieu de billets Premium, ils ne demandent pas la monnaie du jeu à chaque échange.

Un autre détail important que les utilisateurs ont trouvé est que les informations sur la couleur des cheveux sont liées au fichier de sauvegarde et n’ont pas de sauvegarde sur les serveurs, donc en cas de perte de données, il ne serait pas possible de conserver le personnage avec le colorant sélectionné, tel que rapporté par Siliconera.

Avec cette mise à jour, Team Ninja et Koei Tecmo vous permettent de jeter un coup d’œil au nouveau combattant qui sera ajouté à l’équipe Dead or Alive 6. Ce n’est rien de plus et rien de moins que la fille Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation Tamaki . Nous vous laissons avec une remorque remorque.

Dead or Alive 6 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

