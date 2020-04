Cette page suit les prix et les offres du PlayStation Store

Par Rodolfo León

27/04/2020

Il ne fait aucun doute que Boutique Playstation est une machine à sous pour SonyMais c’est aussi une excellente source pour trouver de temps en temps des remises et des offres. Bien que le prix soit toujours en dollars pour nous Amérique latineIl vaut toujours la peine d’acheter quelques articles lorsqu’ils sont à bon prix.

Saviez-vous qu’il existe un site Web qui vous montre l’historique des prix des produits de PSN? C’est très utile car cela vous permet de voir à quelle fréquence un jeu est réduit et quel type de prix vous devez payer pour cela. Par exemple, disons que vous souhaitez acheter Shadow of the Tomb Raider. Si vous le cherchez dans PSDeals.net Vous verrez que ce titre est en vente tous les deux mois, son prix le plus bas étant jusqu’à présent de 17,99 $.

L’outil suit également les remises de PlayStation Plus séparément, et il vous permet même de trier les offres les plus récentes par score de Métacritique et de plus. C’est beaucoup plus facile et plus rapide que de rechercher la version Web de PS Store, qui franchement, a déjà besoin d’une refonte.

Source: PSDeals.net

