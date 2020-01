Cette parodie de jeu vidéo de Hudson Yards est super drôle, Oh mon Dieu, nous allons mourir

Capture d’écran: Conner O’Malley (YouTube)

Le comédien Conner O’Malley, que vous avez peut-être déjà vu crier à propos de Howard Shultz ou animer des talk-shows depuis un lac, est de retour avec une nouvelle parodie sur le thème des jeux vidéo de New York City Hudson Yards, à la fois drôle et écrasante. et m’a déjà vieilli cinq ans.

La vidéo s’ouvre avec un écran de chargement de style PS1 suivi d’un O’Malley en direct qui parcourt la place du développement de Manhattan comme un personnage de jeu vidéo dans un jeu en monde ouvert saluant furieusement tous ceux qu’il voit pour collecter des «Bonjour points». Parfois, il parle à des personnages non-joueurs (PNJ) qui lui donnent des indices comme un niveau d’adhésion sympa au-dessus d’Amazon Prime avec une expédition négative qui ne coûte que 400000 $ par an. À un moment donné, il appelle sa femme pour lui souhaiter une “heureuse journée de femme”, à laquelle elle répond “Faisons la préparation des repas pour les trois prochaines années, puis je veux faire du sexe missionnaire.” “Michelob Ultra!” Crie O’Malley.

C’est la partie normale de la vidéo, un successeur spirituel de Leonardo DiCaprio qui évite les obstacles et augmente son score après avoir plongé dans un état dissociatif dans The Beach en 2000. À environ deux minutes, O’Malley est restitué comme un personnage de jeu vidéo polygonal qui continue ensuite à danser et à rouler sur le sol comme s’il était en transe pendant toute la durée du single Schism de Tool 2002, tandis qu’une fièvre rêve de marque une iconographie et des citations inspirantes se déploient autour de lui.

“Aucune excuse, vous devez tuer si vous voulez posséder 15 jets privés”, lit une citation inventée attribuée au conférencier motivateur Jim Rohn. D’autres fausses citations sont attribuées aux dirigeants mondiaux passés et présents, comme celle de Colin Powell qui dit: «Il n’y a pas de secret pour réussir. Nous avons eu Saddam, nous l’avons trouvé dans le trou dans le sol et nous avons gagné l’Irak. »Tous se lisent comme un bot twitter d’ebooks qui a été gorgé par American Psycho et les premiers points de presse de l’administration Bush.

Alors que la parodie entière dénonce intelligemment l’état sociopathique que de nombreux jeux à succès vous demandent d’entrer pour atteindre leurs objectifs, c’est également une distillation efficace des 20 dernières années de l’hypercapitalisme de la guerre contre le terrorisme dans lequel l’Amérique a exporté à la fois des frappes de McDonald’s et de drones tout en luxe comme l’expédition de deux jours et le Kombucha gratuit sur votre lieu de travail réduit, gardez la paix à la maison.

Je suis passé devant la place Hudson Yards, dont les condos de 850 pieds carrés coûtent près de 2 millions de dollars, plusieurs fois par semaine depuis plus de deux ans maintenant. Pendant la construction, c’était du pur Blade Runner. Les parties de celui-ci qui sont maintenant terminées rappellent davantage l’une de ces belles villes chatoyantes dans le ciel d’un JRPG dont le secret pour prospérer est de transformer les pauvres en viande en conserve. En son centre se trouve «Vessel», la sculpture publique accessible à pied conçue par Thomas Heatherwick, qui ressemble à quelqu’un qui a littéralement arraché le cœur battant de New York, l’a pétrifié et l’affiche comme un avertissement pour éloigner les sans-abri. Ou du moins, c’est ce que je ressens chaque fois que je verrouille les yeux en marchant pour ramener le Megabus à Philly. La vidéo d’O’Malley regorge de cette énergie.

Ou comme un commentateur YouTube l’a résumé de manière beaucoup plus concise: «Voici à quoi ressemble la DO sur le capitalisme.»

