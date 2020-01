Cette peluche géante Snorlax a été décapitée et abandonnée

Aujourd’hui, nous avons des nouvelles très étranges sur la peluche géante Snorlax en provenance de Singapour.

Une photo d’une peluche Snorlax avec toute sa tête manquante est devenue virale sur Internet cette semaine. Tout ce qui restait de la peluche était son corps, et vous pouvez clairement voir son rembourrage presque sortir de son corps:

On ne sait pas qui a décapité Snorlax et pourquoi ils l’ont fait. Certains spéculent que la peluche aurait pu prendre trop de place dans leur appartement, mais comme ils aiment tellement Snorlax, ils ont décidé de garder la tête et de jeter son corps. Jusqu’à présent, personne n’en a revendiqué la responsabilité.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Merci, Yoyu.

en relation

.