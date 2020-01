Cette piste donne l’espoir de voir le retour de Earthbound

Bien qu’elle ait récemment célébré son 30e anniversaire, aucun nouveau projet de la franchise Mother (série connue sous le nom de Earthbound in the West) n’a été connu et l’espoir de voir un nouvel épisode est pratiquement nul. Cependant, de nouveaux indices se rendent compte que cela pourrait changer très bientôt.

Nous disons cela parce que, comme le souligne Siliconera, Hobonichi Shinbun (la société du créateur de Mother, Shigesato Itoi), a partagé un post sur Twitter demandant s’il y a des mangas qui aiment Mother et a invité les fans à recommander à certains dans les commentaires. Pour réaliser cette annonce, la société a même partagé une image inspirée de cette série.

En conséquence, les fans étaient ravis d’apprendre que Mother and Earthbound pourrait être de retour après tant d’années d’inactivité. Cependant, il est important de mentionner que cela pourrait bien être un projet qui n’a aucun rapport avec les jeux vidéo. Néanmoins, il est bon de savoir que la société envisage d’apporter la franchise d’une manière ou d’une autre.

D’un autre côté, il est possible qu’elle ne soit pas liée à Mother ou Earthbound et que la société ne souhaite qu’un artiste lié au monde de cette franchise bien-aimée … bien que nous le voyions très peu probable. Pour augmenter encore la spéculation, rapporte Siliconera, les fans sont priés de ne pas demander pourquoi cette question soudaine est due.

Nous vous rappelons que dans les derniers mois de 2019, les 30 ans de la franchise ont été célébrés, mais en interrogeant les membres de Hobonichi Shinbun sur un éventuel retour de Shigesato Itoi et de la franchise, ils ont clairement indiqué qu’il est très difficile de se réaliser, bien qu’ils aient quitté le Ouvrez les portes à quelqu’un d’autre pour travailler sur la licence.

ほ ぼ 日 の 永田 で て ほ し い こ ま す。 で 「れ ????? の の の? 。。。。。。。。。。。

『MÈRE』 を 好 き な 漫画家 さ ん を ご 存 知 あ り ま せ ん か?

Post の ツ イ ー ト に リ プ ラ イ 、 も し く homme postman@1101.com に 件 名 「『 MÈRE 』の 漫画家 さ ん」 で。

ご め ん 「聞 い て ど う 聞」 と は 聞 か な … Pic.twitter.com/DkfpegPDj2

– ほ ぼ 日刊 イ ト イ 新聞 (@ 1101complus) 30 janvier 2020

Que pensez-vous de ce morceau? Pensez-vous que cela signifie le retour de Mère aux jeux vidéo? Aimeriez-vous voir quelque chose de nouveau lié à Earthbound? Dites-le nous dans les commentaires.

Quelque chose que les fans occidentaux n’oublient pas, c’est que Mother 3 n’est jamais venue en Amérique et a récemment interrogé l’ancien président de Nintendo of America à ce sujet.

Mother a fait ses débuts au Japon il y a un peu plus de 30 ans, en 1889, mais malheureusement aucun nouveau jeu n’a été connu depuis la dernière version, Mother 3, en 2006 seulement au Japon (à part quelques projets abandonnés). Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à cette série attachante si vous consultez cette page.

