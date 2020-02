Cette pré-séance d’entraînement ne me fait pas trembler et a vraiment bon goût, sérieusement

Hé les gars, c’est moi, la maman de la Cat Resident’s Inventory Cat Lady / Tyrone, ici pour parler de quelque chose en plus de mes animaux. Aujourd’hui, je veux vous parler des suppléments pré-entraînement.

Si vous vous souvenez de l’époque où je portais une robe pendant une séance d’entraînement, je fais un peu de voyage de fitness. Je m’entraîne cinq à sept fois par semaine. Certains entraînements sont beaucoup plus difficiles à réaliser que d’autres. Mes entraîneurs me demandent d’utiliser des cordes de combat, de soulever des poids, de retourner des sacs et plus encore. Si Ana, 18 ans, savait que je pouvais réellement faire du développé couché au gymnase et ne pas mourir d’embarras après, elle serait incrédule. Pour passer à travers certains entraînements, en particulier ceux du début de la matinée, j’ai besoin de plus que le simple désir de me mettre en forme. J’ai besoin d’une sacrée énergie.

Dans le passé, j’ai essayé plusieurs suppléments de pré-entraînement différents, de C4 et de Muscle Pharm. Ils ont fait leur travail en me donnant de l’énergie avant un entraînement, mais ils ne m’ont pas toujours fait me sentir bien. Si je veux de l’énergie et que je me sens comme de la merde, je pourrais juste quelques Oreos. Ce que j’ai fait quand j’avais 20 ans. Je n’ai plus 20 ans, et c’est une option vraiment malsaine. Je n’aimais pas que d’autres poudres pré-entraînement me rendent nerveux avant et pendant mon entraînement. Et dans certains cas, je me sentais aussi extrêmement irritante.

À l’époque, je n’avais pas d’entraîneur pour demander pourquoi cela se produisait lorsque j’ai pris un entraînement préalable. Je me suis finalement arrêté, parce que me sentir nerveux me faisait me sentir comme de la merde. Après avoir parlé à mon entraîneur, Brittany, elle m’a présenté une Amino Energy qui m’aiderait à passer à travers les entraînements sans avoir l’impression que j’allais exploser. Et, le supplément a l’avantage supplémentaire d’aider mes muscles à récupérer également après mon entraînement.

Brittany et d’autres entraîneurs du gymnase sirotent tous de l’Amino Energy d’Optimum Nutrition avant et pendant leurs entraînements au gymnase. Après des mois passés à les regarder boire et à me sentir vidé pendant mes propres séances d’entraînement, j’ai décidé de l’essayer par moi-même. À la suggestion de Brittany, j’ai décidé d’essayer la saveur de Blueberry Mojito. J’ai été assez choqué de découvrir que j’aimais vraiment ça, car je déteste les mojitos et je n’aime les myrtilles que lorsqu’elles viennent dans des muffins.

Photographie: Ana Luisa Suarez

La saveur de Blueberry Mojito est étonnamment rafraîchissante. Dans le passé, je détestais la saveur de la poudre avant l’entraînement. Je devais parfois tenir mon nez et le serrer tout d’un coup pour pouvoir le digérer. Maintenant, ça ne me dérange pas du tout, ça a vraiment bon goût. Après l’avoir fait froid, à température ambiante et glacé, je peux confirmer qu’il a le meilleur goût de glace. Peut-être que la glace ajoutée rend plus mentir un mojito? Qui sait.

Pour ceux qui recherchent un remontant avant la salle de gym, sans sucre ajouté, c’est une excellente option. De plus, une portion (deux boules) ne contient qu’un seul glucide, c’est donc un choix idéal pour quiconque suit un régime pauvre en glucides. Amino Energy d’Optimum Nutrition possède des acides aminés de forme libre pour une absorption rapide. Les acides aminés essentiels incluent les BCAA pour soutenir la récupération avant, pendant et après l’exercice.

Il est dit que pour le meilleur goût et effet, vous mélangez deux cuillères dans 10 à 12 onces d’eau. En fait, je fais environ 16 onces d’eau et quelques glaçons. Si je veux un peu plus d’énergie, je vais faire trois scoops. Pour une énergie modérée, vous pouvez faire quatre boules et une énergie intense, vous pouvez faire six boules. Quatre boules contiennent 200 mg de caféine et six boules contiennent 300 mg de caféine. Il n’est pas recommandé de consommer plus de 10 dosettes par jour.

Ce que j’aime le plus dans ce produit, c’est que le goût est bon et j’ai l’impression d’avoir une énergie plus soutenue tout au long de mon entraînement. Je peux prendre cela avant un entraînement pour le boost que je dois pousser, mais je ne me sens pas super amplifié après la fin de l’entraînement. C’est une option sûre qui ne me réveillera pas toute la nuit si je vais au gymnase après le travail. Tandis que certains autres suppléments pré-entraînement étaient trop intenses et me rendaient anxieux pendant des heures après l’entraînement.

J’ai même demandé à Tercius, qui est un roi Peloton, d’essayer la saveur de Blueberry Mojito et il était d’accord avec moi sur le goût. Il l’a mis sur sa liste de suivi pour la prochaine fois qu’il sera en vente. Une fois cette saveur épuisée, je prévois de tester l’une des 10 autres saveurs proposées pour voir s’il y en a d’autres que j’aime autant que celle-ci.

