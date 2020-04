Cette veste d’inspiration Death Stranding coûte près de 2000 $ USD et est en rupture de stock

L’un des aspects que les fans du travail de Hideo Kojima aiment est la conception méticuleuse de ses jeux, qui se voit non seulement dans les décors et les personnages, mais aussi dans la conception d’articles et d’autres détails du design industriel. Dans Death Stranding, il y avait quelque chose qui attirait l’attention, la conception des vêtements. Hideo Kojima a été inspiré par la marque ACRONYM et récemment, cette marque a révélé une veste de milliers de dollars qui s’est vendue en un rien de temps.

La société ACRONYM a dévoilé sa veste J1A-GT avec des détails faisant allusion à Death Stranding. Ce vêtement a été vendu en échange de 1 900 $ US (environ 45 724 $ MXN au taux de change actuel). Cette marque de vêtements est très recherchée, donc malgré le prix élevé, les consommateurs l’ont écartée et ont vendu peu de temps après qu’elle soit disponible, selon les informations de Kotaku. Quelque chose à dire, c’est que la veste ne comprend ni les valises ni le bébé à l’intérieur de la capsule (BB Pod).

ACRONYM a un lien avec Death Stranding et Hideo Kojima

Si vous vous demandez pourquoi ces vêtements sont si chers, nous tenons à vous informer que c’est en partie parce que c’est une marque de designer, largement connue par Errolson Hugh, un designer canadien qui a fondé l’entreprise avec Michaela Sachenbacher.

Vous ne pouvez pas voir la valeur de la veste en un coup d’œil, mais vous devez savoir que le matériau et sa construction sont de haute qualité. En fait, la conception comprend beaucoup de technologies et de systèmes fonctionnels qui font des vêtements quelque chose qui couvre non seulement les besoins esthétiques, mais aussi ceux fonctionnels. À titre d’exemple, nous vous informons qu’il dispose du système Gravity Pocket, grâce auquel il est possible d’insérer des objets dans les manches et de les porter à vos mains avec un léger mouvement (vous pouvez le vérifier dans la vidéo ci-dessous).

Enfin, si vous vous demandez pourquoi cette collaboration a eu lieu, nous vous informons que Errolson Hugh, également PDG d’ACRONYM, est l’un des nombreux amis de Hideo Kojima, qui s’est inspiré de cette marque de vêtements pour créer des tenues qui les protagonistes de Death Stranding utilisent. La relation est plus visible si vous vérifiez les images ci-dessus, dans lesquelles Hugh pose avec la veste convoitée. En raison de leur amitié, Hugh est l’une des célébrités de Death Stranding.

Nous vous laissons une vidéo dans laquelle vous pouvez apprécier l’incroyable degré de fonctionnalité de cette veste chère.

Bien qu’il n’ait pas remporté le prix du jeu de l’année Famitsu Dengeki 2019, Death Stranding a reçu de nombreuses distinctions. Le titre est disponible sur PlayStation 4 et arrive bientôt sur PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son dossier ou en consultant notre revue écrite.

