Cette veste fonctionnelle d’échouage de la mort vous coûtera quelques livraisons

Vous ne sortez probablement pas beaucoup à l’extérieur en ce moment, mais lorsque la normalité reviendra, vous devrez vous garder au sec sous la pluie. La veste Death Stranding Bridges d’Acronym vous permet de le faire avec style et promet même d’être «à l’épreuve du temps» au cas où vous craindriez un vieillissement rapide dans l’eau.

Vendue pour 1752 €, soit environ 1 900 $, la variante officielle des ponts J1A-GT Gen 2.2 a été conçue en collaboration avec Kojima Productions et son fondateur Hideo Kojima. Il a été développé en utilisant le tissu Gore-Tex Pro pour la respirabilité et le confort, ce qui devrait faire la fierté de George Costanza de Seinfeld.

La veste comprend également un col tempête à positions multiples, plusieurs poches pour ranger vos articles dans les environnements difficiles de l’Amérique post-apocalyptique et une capuche tempête avec une visière redessinée par rapport aux modèles plus anciens. Cependant, nous ne recommandons pas de tenter votre chance contre les “BT”.

En portant la veste, vous ressemblerez certainement à Sam Porter Bridges du jeu, surtout si vous portez quelques tonnes d’équipement sur le dos et un bébé dans une cosse. Death Stranding est un jeu extrêmement étrange et polarisant, mais le sens de la mode de Sam est indéniable. Avec toutes les fermetures à glissière et les poches de votre veste, vous aurez suffisamment de collations, de désinfectant pour les mains et de gomme pour résister à toute tempête.

Death Stranding est actuellement disponible exclusivement sur PS4. Une version PC arrivera le 2 juin. Vous pouvez la précommander à partir de Steam pour une sélection de goodies numériques en plus du jeu.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Death Stranding – Lancer la bande-annonce

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.