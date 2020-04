Cette vidéo Avengers de Marvel sur la personnalisation

Par Stephany Nunneley,

Une nouvelle vidéo plongeant dans la personnalisation des personnages a été publiée pour Marvel’s Avengers.

Cette nouvelle Marvel’s Avengers la vidéo montre comment vous pourrez personnaliser votre personnage dans le jeu.

La vidéo explique comment personnaliser vos héros, vos tenues et vos compétences.

Il montre également comment lancer des missions à partir de votre base d’opérations héliporteur.

Ceux qui sont intéressés par le jeu peuvent acheter l’édition standard, Marvel’s Avengers: Earth’s Mightiest Edition et une édition Deluxe. La précommande d’une édition donne non seulement un accès garanti à la version bêta, mais également un pack de tenues Marvel Legacy et une plaque signalétique exclusive.

Les éditions spéciales offriront également 72 heures d’accès anticipé au jeu.

Initialement prévu pour une sortie en mai, les Avengers de Marvel seront disponibles simultanément sur PC, PS4, Stadia et Xbox One le 4 septembre.

