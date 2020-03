Cette vidéo compare le gameplay de Resident Evil 3 Remake avec l’original

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 6 mars 2020 19:59 GMT

Voici une vidéo Resident Evil 3 qui compare l’original au remake à venir en avril.

La vidéo de PlayStation Underground présente un aperçu de 16 minutes sur les différences de gameplay entre Resident Evil 3 Remake et la version originale.

Étant donné que cela fait environ 11 ans que l’original est sorti, vous ne pouvez pas vraiment comparer les graphiques, car ils sont comme la nuit et le jour. Mais vous pouvez comparer le gameplay, qui est au centre de la vidéo.

Le jeu est sorti le 3 avril et de nouvelles informations sur le jeu ont été révélées aujourd’hui. Certains d’entre eux peuvent être considérés comme un spoiler, dont nous vous avons averti, mais si vous voulez avoir une lecture, cliquez simplement sur le lien. Ce qui n’est pas spolier, c’est que l’IA zombie a été retravaillée pour qu’elle se comporte différemment lorsqu’elle est seule ou en groupe.

La taille de Raccoon City sera également plus grande que le jeu d’origine avec plusieurs chemins et le système de métro qui servira de plaque tournante et de forme de voyage rapide.

Lorsque le jeu sortira, il inclura également le mode multijoueur 4v1 Resident Evil Resistance. Pour en savoir plus sur chaque jeu, jetez un œil à notre hub Resake Evil 3 Remake.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.