Cette vidéo de Final Fantasy 7 Remake présente les développeurs discutant de l’action et du combat du jeu

Dans sa dernière vidéo Inside Final Fantasy 7 Remake, l’équipe de Square Enix discute de l’action et du combat du jeu.

Dans cette troisième vidéo de l’Inside Final Fantasy 7 Remake série, le développement va à quoi s’attendre avec le combat.

La vidéo présente des interviews du producteur Yoshinori Kitase, du directeur de bataille Teruki Endo, du codirecteur de la conception et de la programmation de jeux Naoki Hamaguchi, et des concepteurs de bataille principaux Kosuke Sakane et Tomotaka Shiroichi.

C’est en japonais, alors assurez-vous d’activer le sous-titrage.

Le jeu sort le 10 avril, mais pour lutter contre un éventuel retard dû au coronavirus, Square expédie des copies tôt pour ceux d’Europe et d’Australie.

Une démo pour le remake est maintenant disponible, et si vous ne possédez pas de PS4, l’exclusivité chronométrée de Final Fantasy 7 s’achèvera le 10 avril 2021.

