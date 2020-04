Cette Xbox Cyberpunk 2077 est trop

Vendredi saint: cette édition spéciale Xbox One X est livrée avec des graffitis qui brillent dans le noir et qui disent «No Future». C’est probablement vrai.

Je n’étais pas en panne avec cette Cyberpunk 2077 Xbox One X lorsqu’elle a fuité sur le site Web canadien Walmart hier. Au lieu de quelque chose de brillant et de néon, cela ressemblait à la sorte de ferraille colorée que vous pourriez utiliser comme oreiller si vous viviez dans un dépotoir de scifi. Mais cette merde qui brille dans le noir est ma merde.

Image: Microsoft

Dans des circonstances normales, l’expression «No Future» serait presque certainement qualifiée de genre de mauvais graffiti virtuel qui essaie de vous frapper par-dessus la tête avec les thèmes sombres et sombres d’un jeu. Voir “Que se passe-t-il lorsque la nourriture s’épuise?” dans The Last of Us ou “Personne ne nous empêchera de mourir!” dans Dishonored. Saviez-vous que les choses ne vont pas bien dans ces mondes? Les zombies, les pandémies qui font rage et les ordres sociaux en ruine n’ont-ils pas correctement transmis cela? Sinon, vérifiez le côté de ce passage souterrain en béton.

Mais l’année 2020 donne l’impression de demander quelque chose de plus. Apparemment, cela nécessite une console qui apporte ces graffitis évidents et inutiles dans le jeu et dans nos salons. Cela nécessite une console qui nous rappelle “Pas d’avenir” même dans l’obscurité, même lorsqu’elle n’est pas allumée.

Si je ne prévoyais pas déjà d’acheter la Xbox Series X, je pourrais faire une exception pour ce One X juste pour pouvoir être hanté par son épigramme implacable et prémonitoire à chaque fois que la peur existentielle me tient éveillé la nuit.

