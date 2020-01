Champion Edition viendra à Switch

Donc, euh, classer cela sous “oups”. EB Games Canada prétend sur Twitter que Street Fighter V: Champion Edition arrivera sur Nintendo Switch et que vous devriez le précommander en magasin maintenant. Cependant, le jeu n’est pas disponible sur le site Web d’EB Games Canada. De plus, Capcom n’a fait aucune annonce de ce genre sur Street Fighter V en direction de Switch sous quelque forme que ce soit. Jusqu’à présent, le titre n’était disponible que sur PlayStation 4 et PC.

Donc, soit EB Games Canada a fait une faute de frappe qui sera bientôt corrigée (ce qui est possible, car un tweet précédent fait aujourd’hui a une étrange erreur), soit ils ont publié un tweet avant la date prévue et ont complètement anéanti les plans d’annonce de Capcom.

Street Fighter V initialement sorti en février 2016 dans un état relativement incomplet, mais de nombreuses améliorations et ajouts ont été effectués depuis lors. Arcade Edition est ensuite sorti en 2018, et maintenant Champion Edition sortira en février. À ce stade, le jeu contient une assez grande sélection de personnages, y compris des favoris éternels comme Ryu, Ken, Chun-Li, Guile et Blanka, mais il comprend également des personnages nouveaux ou moins connus comme Abigail, Ed, Falke, G, Gill, Poison et Seth.

Jusqu’à ce que Capcom dise quelque chose d’officiel, le verdict n’est toujours pas de savoir si Street Fighter V: Champion Edition arrivera vraiment sur la plate-forme hybride Nintendo. En attendant, vous pouvez simplement allumer votre Nintendo 3DS et jouer à Super Street Fighter IV: 3D Edition.

