Changer de carte de jeu pour obtenir potentiellement une variante de 64 Go

Les jeux modernes peuvent être assez costauds. Il devient de plus en plus courant pour la majorité des titres AAA de nos jours d’atteindre ou même de dépasser la barre des 100 Go sur PC et consoles. Cela a mis les développeurs de Switch dans une situation un peu étrange, car les versions physiques sur Switch ont été maximisées à 32 Go avec un téléchargement requis si le jeu dépasse cette limite. Désormais, les développeurs peuvent potentiellement avoir accès à une autre option.

Macronix, la société derrière la mémoire flash contenue dans les cartouches Switch, inaugurera sa nouvelle technologie 3D NAND en 2020. Selon un rapport du Taipei Times, Nintendo serait apparemment le premier client. Le Big N voulait introduire une option de cartouche de 64 Go en 2018, mais un rapport du Wall Street Journal a indiqué que ces plans avaient été repoussés à 2019. Cet objectif n'a clairement pas été atteint. Ainsi, ce nouveau rapport suggère que le nouveau vairant de stockage pourrait enfin être en route alors que Macronix introduit une nouvelle technologie.

Plus grande taille = plus grand prix?

Bien que ce soit une bonne nouvelle, il faut également ajouter un certain contexte. Alors qu'une carte de 64 Go serait certainement bénéfique pour des jeux plus grands comme NBA 2K (qui est connu pour sa taille massive sur Switch), la nouvelle carte sera probablement très étendue. L'une des raisons pour lesquelles certains jeux physiques Switch ont été grevés avec une exigence de téléchargement est parce que de nombreux studios ont choisi d'utiliser des cartes plus petites car elles sont moins chères à produire. Cela, à son tour, conduit à des bénéfices potentiels plus importants pour l'éditeur et le studio de développement. Ainsi, Nintendo va probablement devoir modifier son modèle de prix pour les cartouches plus grandes afin de les rendre plus attrayantes pour les fabricants de jeux.

Ce problème est unique à Switch, car la PS4 et la Xbox One utilisent toutes deux des disques Blu-Ray, qui sont beaucoup moins chers à produire. En plus de cela, ils ont des unités de stockage internes beaucoup plus grandes, donc le téléchargement n'est pas un gros problème (bien que l'espace se remplisse rapidement en raison de la taille susmentionnée de la plupart des jeux).

Avec une introduction potentielle de cartouches plus grandes, il serait également intéressant de voir des unités Nintendo Switch avec de plus grandes capacités de stockage interne pour les joueurs qui souhaitent une bibliothèque entièrement numérique ou principalement numérique. Près de trois ans plus tard, et cela ne s'est pas encore produit. Heureusement, le prix des cartes micro SD continue de baisser régulièrement, de sorte que les utilisateurs de Switch ne sont pas complètement laissés pour compte.

