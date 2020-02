Changer de taille de fichier – Saints Row IV: réélu, Two Point Hospital, Florence, Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle, plus

Publié le 9 février 2020 par Brian (@NE_Brian)

dans News, Switch eShop

Les listes sur les eShops fournissent des tailles de fichier pour un tas de jeux Switch. Il s’agit notamment de Saints Row IV: Re-Elected, Two Point Hospital, Florence, Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle, et plus encore.

Voici le résumé complet:

Saints Row IV: réélu – 7,0 Go

Gigantosaurus The Game – 1,8 Go

Hôpital Two Point – 1,6 Go

Dernière rencontre – 1,5 Go

3000e duel – 999 Mo

Florence – 815 Mo

King Lucas – 649MB

Les incroyables aventures de Super Panda – 527 Mo

Servi! – 473MB

Lecteur Super Loop – 388 Mo

Double Dragon & Kunio-kun: ensemble de bagarreurs rétro – 343 Mo

Speedway Racing – 290 Mo

Un plan solide – 253 Mo

Thief Town – 215 Mo

Cosmonauta – 111MB

Depixtion – 106MB

SEGA Ages Puyo Puyo 2 – 97,0 Mo

Kitty Maestro – 93,0 Mo

Les informations ci-dessus ont été extraites des listes eShop en Amérique du Nord, en Europe et au Japon.

Source: Switch eShop

