Changer la taille des fichiers – Darksiders Genesis, The Town of Light: Deluxe Edition, plus

Publié le 2 février 2020 par Brian (@NE_Brian)

Les listes sur les eShops fournissent des tailles de fichier pour un tas de jeux Switch. Il s’agit notamment de Darksiders Genesis, The Town of Light: Deluxe Edition, et plus encore.

Voici le résumé complet:

Darksiders Genesis – 9,9 Go

Passage supérieur – 5,9 Go

Rise of Insanity – 4,1 Go

The Town of Light: Deluxe Edition – 3,7 Go

ELEA: Paradigm Shift – 2,5 Go

Du sang sera versé – 875 Mo

Marooners – 712MB

EQQO – 699MB

Bridge Builder Adventure – 648 Mo

Large Ocean Big Jacket – 603MB

Glass Masquerade 2: Illusions – 489 Mo

Rune Lord – 388MB

Matchmaker de Kitty Powers – 355 Mo

Yuoni: Rises – 307 Mo

Crash Drive 2 – 244 Mo

Station de ski Shiny – 201 Mo

Épée gobeline – 191 Mo

Juste une phrase par POWGI – 72,0 Mo

Les informations ci-dessus ont été extraites des listes eShop en Amérique du Nord, en Europe et au Japon.

Source: Switch eShop

