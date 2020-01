Changer la taille des fichiers – Devil May Cry Special Edition, Metro: Last Light Redux, Metro 2033 Redux, plus

Publié le 19 janvier 2020 par Brian (@NE_Brian)

dans News, Switch eShop

Les listes sur les eShops fournissent des tailles de fichier pour un tas de jeux Switch. Il s’agit notamment de Devil May Cry Special Edition, Metro: Last Light Redux, Metro 2033 Redux, et plus encore.

Voici le résumé complet:

Metro: Last Light Redux – 7,6 Go

Metro 2033 Redux – 6,2 Go

Devil May Cry 3 Special Edition – 5,0 Go

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – 5,0 Go

Monster Energy Supercross: le jeu vidéo officiel 3 – 4,6 Go

Orn: The Tiny Forest Sprite – 4,1 Go

R.B.I. Baseball 20 – 3,9 Go

Ember – 3,9 Go

Georifters – 3,2 Go

Worlds of Magic: Planar Conquest – 3,0 Go

Kentucky Route Zero: TV Edition – 1,4 Go

Assemblage – 1,2 Go

Not Tonight: Take Back Control Edition – 946 Mo

Brigade reliée aux livres – 904 Mo

OmoTomO – 763MB

Faites plaisir aux dieux – 619 Mo

SpeedRunners – 604 Mo

Attaque de sommeil – 604 Mo

Coffee Talk – 537 Mo

Speaking Simulator – 535MB

198X – 470MB

Music Racer – 407MB

Code Shifter – 261MB

Ferme équestre – 261 Mo

PuPaiPo Space Deluxe – 228 Mo

Mandrin des hommes des cavernes – 213 Mo

Classic Sanke Adventures – 211MB

Jewel Wars – 189MB

Reknum – 135MB

Super Tennis – 121 Mo

Lumière du soleil réelle – 103 Mo

FoxyLand 2 – 39,0 Mo

Les informations ci-dessus ont été extraites des listes eShop en Amérique du Nord, en Europe et au Japon.

Source: Switch eShop

en relation