Changez votre style de combat dans la version Nintendo de Devil May Cry 3

Bien qu’il y ait une théorie Dante de la Devil May Cry la série serait annoncée pour Super Smash Bros.Ultimate après le Devil May Cry 3 producteur a taquiné “un petit quelque chose en plus” pour les joueurs de Switch avec quelques dates clés, à la fin, nous avons obtenu Byleth de Fire Emblem: Trois maisons.

Alors, maintenant que nous savons qui est le DLC, qu’est-ce qui était réellement taquiné par Capcom? Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une nouvelle fonctionnalité permettant aux joueurs de Nintendo de basculer facilement entre les styles de combat à la volée. Cette option signifie que les joueurs peuvent choisir parmi six styles de combat différents. Quatre sont disponibles depuis le début et deux autres et débloqués au fur et à mesure de votre progression. Capcom dit que cette fonctionnalité créera des opportunités pour de nouveaux combos SSStylish passionnants.

Voici un aperçu de cette nouvelle fonctionnalité exclusive de Switch en action et un peu plus sur le jeu lui-même:

Devil May Cry 3 Special Edition apporte le pack d’action complet et élégant à Nintendo Switch, offrant l’ajout de Vergil en tant que personnage jouable et les 9 999 étages du mode de survie «Bloody Palace». Le mode portable du système offre la flexibilité supplémentaire de jouer pour la première fois en déplacement.

Devil May Cry 3 Special Edition peut être pré-acheté sur le Switch eShop dès maintenant à un prix réduit pour les clients hâtifs. Les joueurs qui pré-achètent Devil May Cry 3 en Amérique du Nord recevront également une remise de 50% sur les jeux existants (Devil May Cry 2 et le jeu original).

Êtes-vous impatient de l'arrivée de la troisième entrée le 20 février? Que pensez-vous de cette nouvelle fonctionnalité?

