Chapeau lance un gameplay pour sa première sur Nintendo Switch

Le développeur indépendant autrichien Salt Castle Studios a dévoilé aujourd’hui 31 mars son premier jeu dans l’eShop de la console Joy-Con, Chapeau, un multijoueur qui présente quelques course des plus particuliers: des chapeaux se battant pour être les premiers à atteindre le but, se propulsant dans les airs, sautant tête à tête des passants et utilisant divers objets pour entraver le vol accidenté de nos rivaux, en ligne ou en mode local avec trois autres joueurs, ou trois cpus si nous aimons travailler seuls. A l’occasion de cette première, il a un remise temporaire de 15% qui dure jusqu’au 7 avril, dans une semaine, et un gameplay complet a été publié, où on peut le voir plus en action: