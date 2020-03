Chaque grand jeu qui sort au printemps 2020

Illustration: Chelsea Beck (Médias G / O)

Le printemps est là, les fleurs sont en fleurs et l’envie d’aller dehors et de s’ébattre est forte. Ouvrir une fenêtre et laisser entrer de l’air frais pendant que vous jouez est presque la même chose. Avec des jeux comme Animal Crossing: New Horizons, le Final Fantasy VII Remake et The Last of Us Part II à l’horizon, cela pourrait même être mieux.

Avec la crise de Covid-19 qui affecte déjà la production de jeux physiques, il est possible que cette liste change beaucoup au cours des trois prochains mois, mais pour l’instant elle semble plutôt rose. Ce printemps, les gros blockbusters seront téléchargés, à commencer par Doom et Animal Crossing, un nouveau jeu Half-Life, et Final Fantasy, faisant sa deuxième apparition sur une liste de sorties saisonnières après son retard hivernal. Ensuite, nous avons beaucoup de trucs de niche sympas jusqu’à The Last of Us Part II en mai et Death Stranding pour PC en juin.

le 20 mars

Animal Crossing: New Horizons | Commutateur

Doom 64 | PC, PS4, Switch, Xbox One

Doom Eternal | PC, PS4, Stadia, Switch, Xbox One

23 mars

Alyx demi-vie | PC

The Legend of Heroes: Trails Of Cold Steel III | PC

24 mars

Bord de saignement | PC, Xbox One

Paper Beast | PS4

Vampire the Masquerade: Coteries de New York | Commutateur

Yu-Gi-Oh! L’héritage du duelliste: évolution du lien | PC, PS4, Xbox One

26 mars

La salle VR | PC

27 mars

Gigantasaurus le jeu | PS4, Switch, Xbox One

One Piece: Pirate Warriors 4 | PC, PS4, Xbox One

Saints Row IV: réélu | Commutateur

Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r] | PC

31 mars

Bubble Bobble 4 Amis | Commutateur

Persona 5 Royale | PS4

Trilogie de l’armée des zombies | Commutateur

Avril (date à déterminer)

Donjons Minecraft | PC, PS4, Switch, Xbox One

3 avril

Resident Evil 3 | PC, PS4, Xbox One

7 avril

Rapport de catastrophe 4: Souvenirs d’été | PC, PS4

Fallout 76 Wastelanders | PC

10 avril

Remake de Final Fantasy VII | PS4

14 avril

Ingénieurs spatiaux | Xbox One

23 avril

Azure Striker Gunvolt: Pack d’attaquants | PS4

Projet Bokuhime | PS4, Switch

MotoGP 20 | PC, PS4, Switch, Xbox One

24 avril

Naruto Shippuden – Ultimate Ninja Storm 4: Route vers Boruto | Commutateur

Predator: Terrains de chasse | PC, PS4

Essais de Mana | PC. PS4, Switch

28 avril

Gears Tactics | PC, Xbox One

Sortir | PC, PS4, Switch, Xbox One

Sakura Wars | PS4

Snowrunner | PC, PS4, Xbox One

Le 5 mai

Trackmania | PC

15 mai

Iron Man VR | PS4

Ceux qui restent | PC, PS4, Xbox One

19 mai

Terres désolées 3 | PC, PS4, Xbox One

The Wonderful 101 Remastered | PC, PS4, commutateur

22 mai

Maneater | PC, PS4, Xbox One

Sword Art Online: Alicization Lycoris | PC, PS4, Xbox One

26 mai

Utawarerumono: prélude aux morts | PS4, Vita

29 mai

Le dernier d’entre nous, partie II | PS4

2 juin

Échouement de la mort | PC

Rock of Ages 3: faire ou casser | PC, PS4, Switch, Xbox One