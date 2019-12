Chaque grand match à venir à l'hiver 2020

Illustration: Chelsea Beck

L’hiver est à nos portes, la saison froide et morne où les gros matchs de l’automne se font attendre. Le temps à l'extérieur peut être effrayant, mais les matchs sont, espérons-le, délicieux. Voyons ces feux vers le bas et voyons ce que la marée d'hiver nous réserve.

Conservez ces certificats-cadeaux des Fêtes, car il y a de bonnes choses sur le chemin. Nous avons à peu près terminé les sorties pour décembre, mais à la mi-janvier nous amène Dragon Ball Z: Kakarot et Tokyo Mirage Sessions FE # Encore. Il y a une histoire parallèle de Persona 5 en février, et mars nous donne Nioh 2 et Animal Crossing: It's About Damn Time. Et si vous aimez les remakes et les remasters, Final Fantasy Crystal Chronicles, Warcraft III et Final Fantasy VII font peau neuve cette saison.

Voici tous les grands matchs qui sortiront cet hiver.

23 décembre

Princess Maker Go! Go! Princesse | PC, commutateur

Princess Maker: Faery Tales Come True | PC, commutateur

7 janvier

Résistance de terminaison | PS4, Xbox One

9 janvier

Monster Hunter World: Iceborn | PC

15 janvier

Puzzles and Dragons Gold | Commutateur

17 janvier

Dragon Ball Z: Kakarot | PC, PS4, Xbox One

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore | Commutateur

23 janvier

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition | PS4, Switch, iOS, Android

Kingdom Hearts rappelle DLC | PS4, Xbox One

Oddworld Stranger’s Wrath HD | Commutateur

The Walking Dead: Saints et pécheurs | PC

28 janvier

Voyage sur la planète sauvage | PC, PS4, Xbox One

Warcraft III: reforgé | PC

30 janvier

Skellboy | PC, commutateur

4 février

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics | PC, PS4, Switch, Xbox One

Zombie Army 4: Guerre morte | PC, PS4, Xbox One

6 février

Granblue Fantasy Versus | PS4

7 février

Quête mythique: le banquet de Raven | Apple TV Show

11 février

Yakuza 5 | PS4

14 Février

Darksiders Genesis | PS4, Switch, Xbox One

Rêves | PS4

Snack World: l'or du donjon | Commutateur

Sonic le hérisson le film | Théâtres

Street Fighter V: Édition Champion | PC, PS4

18 février

Pack 10e anniversaire Bayonetta & Vanquish | PS4, Xbox One

20 février

Devil May Cry 3: édition spéciale | Commutateur

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers | PS4, Switch

Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r] | PS4, Switch

25 février

Conan Chop-Chop | PC, PS4, Switch, Xbox One

Mega Man Zero / ZX Legacy Collection | PC, PS4, Switch, Xbox One

Hôpital Two Point | PS4, Switch, Xbox One

28 février

Iron Man VR | PS4

One Punch Man: un héros que personne ne connaît | PC, PS4, Xbox One

3 mars

Final Fantasy VII Remake Episode One | PS4

11 mars

Ori et la volonté des mèches | PC, Xbox One

13 mars

My Hero: One’s Justice 2 | PC, PS4, Switch, Xbox One

Nioh 2 | PS4

le 17 mars

MLB The Show 20 | PS4

19 mars

Fairy Tail | PS4, Switch

le 20 mars

Animal Crossing: New Horizons | Commutateur

Doom 64 | PC, PS4, Switch, Xbox One

Doom Eternal | PC, PS4, Stadia, Xbox One

.