Chaque jeu devrait vous laisser passer aux quêtes secondaires

Au cours de mes voyages de vacances, je me suis amusé avec le port Switch de The Witcher 3, en partie par curiosité morbide et en partie parce que je n'ai jamais réellement joué ses deux extensions. Tout comme les éditions complètes sur d'autres plates-formes, le commutateur vous permet de passer directement au DLC en générant une sauvegarde dans laquelle la quête principale est terminée, mais les quêtes secondaires sont annulées. Quand j'ai vu cette option, j'ai cligné des yeux pendant une minute, puis j'ai pensé: Chaque grand match devrait le faire.

Dernièrement, je me suis davantage intéressé aux quêtes secondaires, autrement connu sous le nom de Full Totilo. C'est le résultat de quelque chose qu'un de mes collègues a dit lors d'une discussion sur Yakuza 0. Il a comparé les grands jeux du monde ouvert aux magazines, avec leur quête principale comme grande couverture, puis un assortiment d'articles de tous types et de toutes longueurs tout au long . Fondamentalement, at-il fait valoir, vous n'êtes pas vraiment destiné à lire une couverture de magazine pour couvrir. Vous feuilletez et échantillonnez, lisez ce qui vous intéresse.

Cependant, la plupart des jeux n'offrent pas un menu complet d'activités du saut. Vous jouez à travers l'histoire, qui ouvre progressivement une plus grande partie du jeu, comme des rayons rayonnant vers l'extérieur à partir de grands rythmes d'intrigue qui fonctionnent comme des hubs. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles les jeux sont construits de cette façon: les gens travaillent dur sur les jeux vidéo et veulent généralement que vous les expérimentiez d'une certaine manière. J'ai compris! Je dis juste que ce serait bien d'ouvrir un peu les choses, juste pour les rires et les ha-has.

C'est ce que fait l'édition complète de Witcher 3. Si vous voulez sauter la quête principale et entrer dans le DLC, cela générera une sauvegarde où la quête principale est terminée et Geralt est propulsé au niveau 32. C'est apparemment pour vous de démarrer le DLC tout de suite, ce qui est pour les personnages de niveau et ne peuvent pas être démarrés au niveau 1. Mais la sauvegarde laisse également toutes les quêtes secondaires du jeu principal annulées, là pour que vous puissiez les entreprendre si vous le souhaitez. Pour moi, avoir toutes ces quêtes secondaires prêtes pour moi quand je veux est le principal attrait de ce mode.

Oui, j'ai ma copie originale de The Witcher 3 et sa sauvegarde sauvegardant joyeusement sur ma PlayStation 4, et je n'ai pas l'intention de la supprimer. Il restera là parce que, même après l'histoire principale, il reste encore beaucoup de bonnes choses à faire. Mais que se passe-t-il si quelque chose arrive à ce fichier de copie ou d'enregistrement? Et si quelque chose arrive à ma PS4? Ou je peux seulement le remplacer par une Xbox One que quelqu'un m'a donnée? Si j'obtiens The Witcher 3 Complete Edition, je peux continuer à jouer! Je n'aurai pas toutes mes affaires, bien sûr, mais je peux quand même aller chasser ce fantôme à Novigrad que je pensais faire sur ma sauvegarde d'origine. Ou je peux partir et faire d'autres quêtes secondaires auxquelles je pensais faire une autre fois. Le jeu devient une collection d'histoires courtes à feuilleter, et j'adore ça.

Beaucoup de jeux s'ouvrent de cette façon après avoir terminé leur histoire principale, et bien que j'apprécie toujours cela, je l'aimerais plus si j'avais l'occasion de le faire à partir de l'écran du menu. Au cours des cinq dernières années, j'ai perdu ma sauvegarde d'Arkham Knight. Je serais ravi de revenir à un état d'après-match et de résoudre quelques énigmes Riddler, mais je ne peux pas imaginer rejouer toute l'histoire principale juste pour le faire. Je ne sais pas si je finirai jamais Grand Theft Auto V, mais j'adorerais une version de ce jeu – ou Red Dead Redemption 2 – qui vous permet juste de démarrer une sauvegarde où chaque quête secondaire est là pour que vous puissiez immédiatement lancez-vous dans, sans avoir à parcourir les missions d'histoire nécessaires pour les débloquer. Il y a plusieurs jeux Assassin’s Creed que je ne tenterai jamais de terminer, mais une sauvegarde où toutes les quêtes secondaires sont ouvertes et où je peux jouer à un tas d'histoires étranges à travers l'histoire? Je suis en bas.

Les jeux autogérés – pensez aux MMO et aux jeux inspirés par eux, ou aux jeux Bethesda – sont déjà assez bons dans ce domaine, principalement parce qu'ils sont conçus pour accueillir des joueurs qui ne se soucient pas vraiment de la quête principale. Ils sont également submergés. C'est bien que je puisse démarrer un deuxième personnage Warframe et aller dans une direction complètement différente du premier, mais je ne veux pas non plus cette quantité stupéfiante d'options parfois! Au lieu de cela, je veux la sensation d'auteur bien conçue d'un jeu en monde ouvert, en morceaux de la taille d'une bouchée que je peux apprécier à loisir. Assez de gens ignorent déjà de nombreuses quêtes secondaires, alors montrons un peu d’amour aux personnes qui les souhaitent comme événement principal. En fait, je vais m'occuper de moi en particulier, pour que je puisse faire la mission Jack l'Éventreur dans Assassin’s Creed Syndicate et littéralement rien d'autre.

