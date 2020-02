Chaque lauréat des Crunchyroll Anime Awards 2020, y compris l’anime de l’année

Crunchyroll a maintenant annoncé tous les gagnants des Anime Awards 2020. Le spectacle de cette année a vu 19 récompenses décernées et, tout comme l’année dernière, c’était une répartition assez uniforme de gagnants dans toutes les catégories.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba et Kaguya-Sama: Love is War sont à égalité pour le plus de récompenses – les deux ont remporté trois catégories chacune. Demon Slayer est arrivé en tête à l’endroit le plus important, remportant l’Anime de l’année. La série Shonen a également remporté le prix du meilleur garçon (Tanjiro Kamado) et de la meilleure scène de combat (Tanjiro et Nezuko contre Rui). Love is War, quant à lui, est rentré chez lui avec la meilleure séquence de fin (“♪ Chikatto Chika Chikaa ♡” interprétée par Konomi Kohara), le meilleur couple (Kaguya Shinomiya et Miyuki Shirogane) et la meilleure comédie.

Bien qu’une grande majorité des catégories soient allées à des émissions que vous pouvez regarder sur Crunchyroll, quelques exclusivités d’autres services de streaming ont également réussi à obtenir des récompenses. Carole & Tuesday de Netflix a remporté le meilleur score (composé par Mocky), par exemple. Dororo d’Amazon Prime Video a remporté le prix du meilleur design de personnage, et la célèbre série de fiction historique du service de streaming Vinland Saga a remporté le prix du meilleur drame.

Les gagnants de chaque catégorie sont listés ci-dessous. Nous avons également un article sur la liste complète des nominés pour chaque catégorie si vous avez besoin d’un rappel rapide sur ce à quoi ressemblait le concours.

Gagnants des Crunchyroll Anime Awards 2020

Anime de l’année: Demon Slayer: Kimetsu no YaibaMeilleure animation: Mob Psycho 100 IIMeilleure séquence d’ouverture: Mob Psycho 100 II, ♪ 99,9 – MOB CHOIR feat. sajou no hanaMeilleure séquence de fin: Kaguya-Sama: Love is War, ♪ Chikatto Chika Chikaa ♡ – Konomi KoharaMeilleur garçon: Tanjiro Kamado, Demon Slayer: Kimetsu no YaibaMeilleure fille: Raphtalia, la montée du héros du bouclierMeilleur score: Mocky, Carole et mardiMeilleure performance VA (JP): Yuichi Nakamura (Bruno Bucciarati, JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind)Meilleure performance VA (EN): Billy Kametz (Naofumi, Le soulèvement du héros du bouclier)Meilleur réalisateur: Tetsuro Araki, directeur général et Masashi Koizuka, réalisateur – Attack on Titan Saison 3Meilleur design de personnage: Satoshi Iwataki, création de personnages originale par Hiroyuki Asada, DororoMeilleur protagoniste: Senku, Dr StoneMeilleur antagoniste: Isabella, le Neverland promisMeilleure scène de combat: Tanjiro & Nezuko contre Rui, Demon Slayer: Kimetsu no YaibaMeilleur couple: Kaguya Shinomiya & Miyuki Shirogane, Kaguya-Sama: L’amour c’est la guerreMeilleur drame: Vinland Saga, WIT StudioBest Fantasy: The Neverland Promis, CloverWorksMeilleure comédie: Kaguya-Sama: Love is War, A-1 PicturesIcône de l’industrie: George Wada, WIT Studio

Lors des Anime Awards, Crunchyroll a également annoncé quatre anime à venir au service en 2020. L’un est simplement la continuation d’une série existante – That Time I Got Reincarnated as a Slime revient pour une deuxième saison cet automne. Les trois autres, cependant, sont flambant neufs. En avril 2020, My Next Life As a Villainess: All Routes Lead to Doom et The 8th Son-Are You Kidding Me feront leurs débuts. Je suis donc une araignée, donc qu’est-ce qui arrive également à Crunchyroll en 2020, bien qu’une fenêtre de sortie n’ait pas été annoncée.

Si vous avez trouvé l’amour la Saint-Valentin passée, pensez à consulter notre liste des meilleurs anime romantiques. Ou, si la pensée de l’amour vous laisse douce-amère, pensez à enterrer ces sentiments en vous plongeant dans notre anime préféré d’hiver 2020.

