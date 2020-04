Chaque pause et invocation de limite dans le remake de Final Fantasy 7

Final Fantasy 7 Remake modernise les combats au tour par tour du jeu original en combinant certains de ses éléments tactiques avec un gameplay plus axé sur l’action. Vous exécuterez des combos, lancerez des sorts et utiliserez des mouvements sympas en temps réel dans le remake, avec quelques-uns des mouvements et des capacités les plus puissants de l’original faisant leur apparition.

Si vous êtes familier avec Final Fantasy 7 original, vous savez que certaines des attaques les plus puissantes que vous pouvez obtenir dans le jeu sont les interruptions et les invocations. Les Limit Breaks sont des mouvements super puissants uniques à chaque personnage que vous ne pouvez exécuter qu’après avoir infligé et reçu suffisamment de dégâts dans un combat, tandis que les invocations sont des sorts magiques spéciaux qui appellent d’énormes monstres pour vous aider dans la bataille. Les deux reviennent dans Final Fantasy 7 Remake sous une forme légèrement nouvelle.

Regardez la vidéo ci-dessus, où vous pouvez voir chaque limite et invocation dans toute leur splendeur dévastatrice. Pendant que vous commencerez par quelques pauses limites et recevrez une invocation au cours de l’histoire, vous devrez gagner le reste en progressant dans Final Fantasy 7 Remake. Assurez-vous de lire notre liste massive de guides de Final Fantasy 7 Remake si vous avez besoin d’aide pour trouver des secrets ou des objets de collection, ou pour vaincre des boss en cours de route.