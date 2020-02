Chaque personnage Marvel vs Capcom, enfin ensemble

L’artiste Chris Cayco, que nous avons déjà présenté quelques fois sur Kotaku, a grandi en jouant à des jeux Marvel vs Capcom (et Marvel vs Street Fighter). Son hommage à cela, qui lui a pris plus de 175 heures, a été de combiner chaque personnage pour apparaître dans la série croisée de Capcom dans une seule image énorme.

Regardez un homme passer 350 heures à dessiner les 807 Pokémon

Voici une vidéo en accéléré du lecteur Christopher Cayco dessinant les 807 Pokémon actuels. Il lui a fallu…

Lire la suite

Publicité

Vous pouvez le voir ci-dessous (et acheter des tirages ici), et parce qu’il y a beaucoup à prendre, il y a quelques points forts zoomés en dessous.

Publicité

Publicité

Publicité

Publicité

Et si vous voulez voir comment tout cela s’est passé, voici une vidéo timelapse réalisée par Chris:

.