Chaque titre de Sony Spider-Man Movie Universe en préparation

Ne t’inquiète pas, Pete, tu n’es pas dans tous. Pas encore, du moins.Image: Sony Pictures / Marvel Studios

Considérant qu’il est l’un des super-héros les plus aimés de la culture pop, il n’est pas surprenant qu’il existe une myriade de plans pour produire une vaste bande de films mettant en vedette non seulement Spider-Man, mais le grand nombre de héros et de méchants de soutien qui composent son propre petit Spider. -Verset. Mais il y en a tellement qui se passent, nous avons pensé que vous pourriez aimer un rappel de ce qui se passe.

Spider-Man 3

Actuellement prévu pour une date de sortie le 16 juillet 2021, ce sera le troisième film de la trilogie de Jon Watts qui a réinventé Peter Parker avec l’acteur Tom Holland et l’a intégré dans l’univers cinématographique Marvel plus large, lui permettant d’apparaître dans les studios Marvel. suite de films Avengers et potentiellement d’autres projets futurs. Ce film traitera probablement des ramifications établies par les derniers moments de Far From Home, qui ont vu l’identité de Peter comme Spider-Man exposée grâce à une équipe posthume de Mysterio (Jake Gyllenhaal) et du tout nouveau J Jonah Jameson (joué une fois de plus par JK Simmons, qui est devenu une version définitive du personnage de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi).

Vous vous souvenez de ce mois chaud ou alors aucun d’entre nous ne pensait que cela allait se produire à cause d’un conflit entre Sony et Marvel qui a essentiellement poussé tout le monde à se faire chier sur les droits de licence de film? Des moments de plaisir. Quoi qu’il en soit, attendez-vous à ce que celui-ci ait un titre amusant à domicile comme Homecoming et Far From Home.

Image: Sony Pictures Animation

Spider-Man: dans le Spider-Verse 2

La suite du film d’animation primé et primé aux Oscars était inévitable, et Sony a confirmé à la fin de l’année dernière que nous replongerons dans le Spider-Verse le 8 avril 2022 pour une autre aventure avec Miles Morales (Shameik Moore) et son des amis araignées incroyables, spectaculaires et parfois ultimes.

Nous ne savons pas grand-chose sur ce que le film impliquera réellement, mais nous avons eu quelques indices sur ce qui se passe dans les coulisses. Premièrement, Volaquon: le légendaire défenseur Joaquim Dos Santos prend la direction et l’artiste Kris Anka – connu pour son travail chez Marvel Comics (et dessine des abdos particulièrement bons) – a récemment annoncé qu’il contribuerait au film. Quant aux Spider-Heroes à attendre? Le producteur Phil Lord a taquiné l’année dernière que le film pouvait être honoré de la présence du légendaire tokusatsu de Toei sur Spider-Man des années 70.

Image: Sony

Morbius

Jared Leto met la main sur un autre personnage de bande dessinée, cette fois en sautant aux éditeurs pour assumer le rôle anti-héros du vampire vivant, Michael Morbius. Réalisé par Daniel Espinosa, le film retracera la chute de Michael alors qu’il cherche à se guérir d’une maladie sanguine mortelle, pour finalement se transformer accidentellement en vampire. Womp womp.

En plus d’amener le célèbre leader des Midnight Sons en action, Morbius devrait avoir des connexions très sauvages et étranges avec les autres films Spider-Man de Sony, avec une apparition dans la première bande-annonce de Homecoming’s Vulture, interprétée par Michael Keaton, laissant entendre que l’un des autres projets de Sony à longue ébullition dans le Spider-Verse (que nous aborderons plus tard) pourrait de nouveau vivre. Morbius devrait arriver dans quelques mois, le 31 juillet.

Image: Sony

Venin 2

Après le succès surprise de Reuben Fleischer et de Tom Hardy au box-office … passons à une version intéressante de l’anti-héros mystérieux et brutal du symbiote, mais presque assuré une suite, il est en route. Hardy et Fleischer reviendront tous les deux, tout comme Woody Harrelson, développant son apparition après le générique dans le premier film en tant que Cletus Kasady, l’hôte éventuel du symbiote Carnage à rayures rouges. Nous avons récemment regardé la version non-Carnage-d de Kasady de Venom 2 et c’est beaucoup!

Carnage n’est cependant pas le seul méchant à apparaître dans le film. La méchante mutante Shriek devrait apparaître dans Venom 2, suggérant qu’elle empruntera des éléments de la célèbre histoire de Maximum Carnage aux bandes dessinées, Naomi Harris assumant le rôle. Venom 2 devrait actuellement occuper la place réservée à Sony pour un film Marvel «sans titre» prévu pour le 2 octobre 2020.

Image: Sony Pictures Animation

Spider-Gwen / Spider-Women

Après le succès de Into the Spider-Verse, Sony Pictures Animation s’est presque immédiatement mis à envisager des retombées pour créer son propre complément d’animation du Spider-Verse. Initialement, ces discussions se sont concentrées en particulier sur la position de Hailee Steinfield sur la Gwen Stacy of Earth-65 vue dans Into the Spider-Verse, alias Spider-Gwen.

Mais alors que plusieurs héros étaient sur les cartes – en particulier des femmes-araignées – dès le départ, la productrice Amy Pascal a finalement confirmé que Gwen serait rejointe par deux autres héros éminents du film: Cindy Moon, alias Silk, et Jessica Drew, alias la Spider-Woman originale de l’univers Marvel. Lauren Montgomery, coproductrice de Dos Santos sur Voltron: Legendary Defender, dirigera la photo.

Image: Marvel Comics

Chat noir / sable argenté

De retour dans le domaine de l’action en direct, celui-ci est en préparation depuis quelques années – avec Gina Prince-Bythewood chargée de diriger le projet initialement baptisé Silver & Black, qui aurait associé deux femmes vigilantes anti-héros féminines, le maître voleur Felicia Hardy (le chat noir) et le mercenaire symkarien Silver Sablinova (Silver Sable), et soyez dans le même univers que les films Tom Holland Spider-Man et Venom. Mais le film a fait face à de multiples revers alors que Sony continuait d’itérer sur ses plans d’univers de films Spider-Man (il devait initialement sortir en février de l’année dernière).

Maintenant, son avenir est bien différent. Silver & Black lui-même n’est plus, mais de ses cendres, deux films autonomes pour Felicia et Silver sont nés. Black Cat sera produit par Prince-Bythewood, mais probablement pas dirigé par elle, et actuellement aucun mouvement vers l’avant au-delà de son existence n’a été fait pour Silver Sable.

Image: Clayton Crain (Marvel Comics)

Madame Web

Au départ, la rumeur faisait partie du projet animé Spider-Women, Cassandra Webb – la gardienne psychique du Web of Life and Destiny, la passerelle transdimensionnelle qui relie le multivers de Spider-heroes – obtient plutôt son propre long métrage.

On ne sait pas grand-chose à ce stade (y compris s’il s’agirait ou non d’un lien d’animation avec Spider-Women ou de sa propre action en direct), à part le fait que les scénaristes de Morbius Matt Sazama et Burk Sharpless ont été embauchés pour écrire le script après leur travail pour amener le Vampire vivant à la vie.

Image: Dave Johnson (Marvel Comics)

Soie

En parlant de différenciation entre le live-action et l’animation! Juste avant qu’il ne soit confirmé que Cindy Moon rejoindrait ses cohortes animées dans Spider-Women, le héros coréen-américain a également été confirmé pour obtenir un film solo en direct. Cindy a connu un début infâme dans la bande dessinée quand il a été révélé qu’elle était une camarade de classe de Peter qui a également réussi à être mordue par la même araignée radioactive qui l’a mordu avant sa mort, et a été maintenue dans un isolement secret pour éviter de provoquer un course multidimensionnelle de monstres vampiriques mangeurs de héros d’araignées déterminés à effacer le multivers de tout ce qui est d’araignée.

Aucun autre détail n’a été annoncé, à part la clarification que l’apparence de Silk et Cindy dans Spider-Women n’est pas liée, des efforts séparés pour amener le personnage sur grand écran.

Image: Alex Ross (Marvel Comics)

The Sinister Six

Sony rêve d’un projet Sinister Six depuis qu’il a commencé à rêver d’un univers cinématographique Spider-Man il y a quelques années – et même plus tôt, lorsque Sony pensait que la franchise Amazing Spider-Man continuerait d’être une chose.

Initialement envisagé comme une idée qui verrait les films de Tom Holland / Jon Watts Spider-Man travailler en tandem avec des projets de films autonomes connectés (plus sur cela dans une seconde) avant d’aboutir à un film en équipe, The Sinister Six a été mis sur et à quelques reprises, même si les films hollandais ont intégré des personnages emblématiques comme le Vulture et Mysterio pour potentiellement mettre en place un tel rapprochement. Maintenant, il semble qu’ils soient de retour, ne serait-ce qu’à cause des taquineries présentes dans Morbius à propos de finalement rassembler certains de ces sinistres personnages.

Image: Humberto Ramos, Ed McGuinness, Mark Morales et Jason Keith, Ron Lim et Paulo Siqueira (Marvel Comics)

Projets Kraven, Mysterio, Nightwatch et Jackpot

Maintenant, nous sommes vraiment dans le désert. Certaines de ces idées se débattent depuis quelques années maintenant, mais avec si peu de mouvement, il est difficile de dire si elles mijotent en arrière-plan ou complètement mortes. Kraven et Mysterio, par exemple, étaient les deux autonomes “Sinister Six” lancés à l’origine par Sony, mais avec l’arrivée de Mysterio (et sa mort apparente) dans Far From Home, un projet solo pour le méchant illusoire semble peu probable à ce stade. Kraven, au moins, a fait des progrès, avec le scénariste Richard Wenk mis à contribution. En 2018, le film était toujours en préparation, Wenks révélant son intention d’adapter le scénario emblématique de Kraven The Last Hunt, et Spider-Man apparaissant dans le film pour le faire.

Les films entourant Nightwatch – un héros de bas niveau qui est peut-être mieux connu pour ressembler essentiellement à Spawn de Todd McFarlane – et Jackpot – une héroïne féminine surtout connue pour l’incarnation originale, Sara Ehret, vendant littéralement l’alter ego Jackpot à Alana Jobson, qui fait équipe avec Spider-Man et fait semblant d’avoir le béguin pour lui pour cacher sa sexualité! – sont beaucoup plus nébuleux. Nightwatch a fait ses débuts en 2017, Edward Ricourt aurait écrit un script que Sony voulait que Spike Lee dirige. Cheo Hodari Coker de Luke Cage a ensuite été attaché à la production, mais la dernière nouvelle de l’existence du film était Lee lui-même niant catégoriquement son implication dans le projet.

Pendant ce temps, sur le front du Jackpot, il n’y a … vraiment rien, sauf en août 2018, Sony cherchait un écrivain pour potentiellement donner vie au personnage. Depuis lors, aucune mise à jour indiquant si cela fait toujours partie des plans Spider de Sony.

Projet Roberto Orci sans titre

A moins que ça arrive, euh, ça? Cette semaine nous a apporté l’ajout d’un autre nouveau film dans le Spider-Verse, qui sera écrit par Amazing Spider-Man 2 et le co-auteur du redémarrage de Star Trek, Roberto Orci. Aucun détail n’a été précisé sur la rumeur, rapportée pour la première fois par le Wrap, il est donc difficile de dire s’il s’agit d’un nouvel ajout ou si Orci prend en charge la rédaction de projets sur Nightwatch ou Jackpot.

Peut-être que nous le saurons un jour prochainement, ou, comme beaucoup d’autres projets cinématographiques Spider-Verse, il disparaît du bord du Web pendant un bon moment encore.

Pour en savoir plus, assurez-vous de nous suivre sur notre Instagram @ io9dotcom.

.