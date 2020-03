Charjabug peut alimenter une maison si elle mange suffisamment de nourriture

Chaque Pokémon est intéressant et mérite d’être mentionné. Je ne joue pas une tonne de Pokémon, mais j’aime l’univers et j’aime en savoir plus sur les créatures qu’il contient. Voici donc un autre Pokémon! C’est Charjabug!

Détails sur Charjabug

Type: Bug / électrique

Hauteur moyenne: 1 ’08 “

Poids moyen: 23,1 lb

Ajouté pour la première fois dans la génération VII

D’accord, qui a obtenu Minecraft dans mon jeu Pokemon? Sérieusement. Cette chose ressemble à une créature de Minecraft. Ce n’est pas une mauvaise chose, pour être clair. Mais je ne peux pas m’empêcher de voir un bébé Creeper quand je regarde ce bug. Mais ce n’est pas une nouvelle foule de ce jeu populaire, c’est Charjabug, un petit Pokémon électrique qui aime manger et qui choquera tous ceux qui marcheront dessus.

Charjabug se trouve souvent étendu dans des tas de feuilles, mangeant et mangeant. C’est essentiellement une batterie, capable de stocker de l’énergie à l’intérieur de son petit corps robuste. Comme vous, moi ou le facteur local, Charjabug a besoin de manger pour avoir de l’énergie. Mais contrairement à nous, Charjabug peut stocker une grande partie de cette énergie et l’utiliser plus tard. Il peut même alimenter un ménage entier pendant une journée en utilisant l’énergie qu’il stocke, selon les informations trouvées sur Bulbapedia. J’assume un petit ménage. Certains McMansion remplis de téléviseurs, d’appareils électroménagers et d’une salle de sport de luxe seraient probablement trop pour notre petit Charjabug.

Ce bug peut généralement être trouvé en mangeant de l’humus. Ce qui m’a dérouté au début, mais un peu de lecture de Wikipedia clarifie les choses. L’humus est mort, des feuilles pourries et d’autres matières organiques qui peuvent être trouvées sur le sol. Ceci est très différent de l’Houmous, qui n’est pas des feuilles mortes, mais plutôt des pois chiches et des épices diverses, souvent servis avec des frites. Ils sont orthographiés différemment et tout. Il est également possible que Charjabug aime à la fois l’humus et le houmous, mais il n’y a actuellement aucune preuve à l’appui de cette théorie.

Comme mentionné sur Bulbapedia, il y a des événements dans l’univers Pokemon où les Charjabugs courent autour de pistes sur roues. Je vais être très honnête avec vous, je n’ai aucune idée de ce qui se passe dans ce clip, mais c’est intéressant à regarder. Espérons qu’un certain Blastoise puisse nous éclairer dans les commentaires ci-dessous.

Fan Art préféré

La franchise Cars a toujours été la série bizarre «meh» de Pixar. Pourquoi ne pas secouer un peu les choses. Créez un film Pokémon rencontre les voitures. Pikachu est un hayon rapide, Snorlax est un gros vieux camion à benne et Charjabug est un bus carrée. Je regarderais ça. Ramenez Owen Wilson et appelez-le PokeCars.

Faits aléatoires

Selon Bulbapedia, certaines personnes dans l’univers Pokemon utilisent ce bug comme générateur portable en camping. J’espère seulement que Charjabug est un participant volontaire à cet échange. S’il vous plaît, ne vous promenez pas en connectant des câbles volants à Charjabugs. En fait, soyez prudent si vous en voyez un à l’état sauvage. Ils choqueront les gens qui leur marcheront dessus ou leur feront du mal. Ce qui est juste! Charjabug peut partager son énergie avec d’autres Pokémon. Que se passerait-il si vous obteniez 30 de ces petits bugs et que vous les mettiez sous tension avec un Pikachu? Est-ce une bombe nucléaire à ce moment-là?

Meilleur commentaire de la semaine dernière

Alternativement, vous pouvez utiliser un Malamar pour préparer un modèle masculin à assassiner involontairement le Premier ministre de Malaisie.

-Indoril Nerevar

Sûr. Mais pourquoi des modèles masculins?

Voici un autre Pokémon est un aperçu hebdomadaire d’un Pokémon et comment il est étrange, dérangeant, idiot ou cool et pourquoi. Attrapez de nouvelles entrées chaque week-end et cliquez ici pour voir tous les Pokémon passés que nous avons couverts.

