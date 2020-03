CHARTS: Ark Survival Evolved se hisse en haut du tableau Steam

Studio Wildcard a de nouveau pris la place de Steam No.1, cette semaine avec Ark: Survival Evolved.

Le RPG de survie est actuellement en vente avec 80% de réduction. Studio Wildcard a également pris la 8e place avec le Season Pass pour Ark: Survival Evolved Expansion, Genesis. C’était en haut des charts la semaine dernière.

La deuxième place revient à Halo: The Master Chief Collection. Le titre de Xbox Game Studios est arrivé sur Steam le 3 décembre 2019. Au lancement, le jeu de tir de science-fiction était l’un des jeux les plus joués de la plateforme. Au cours de sa première semaine, le jeu a atteint le sommet des charts Steam.

Les champs de bataille de Playerunknown ont grimpé au rang de numéro 3 cette semaine. La semaine dernière, PUBG Corp a affirmé que les attaques DDoS avaient causé des problèmes de performances récents. Le mois dernier, des fonds pour aider l’Australie à se remettre des feux de brousse ont été collectés avec une édition en jeu limitée dans le titre de la bataille royale.

Au n ° 4 est le titre Early Access, Deep Rock Galactic, qui est actuellement à moitié prix sur Steam. En cinquième place, Nier Automata de Square Enix. Le mois dernier, il a été annoncé que le développeur du jeu – PlatinumGames – ouvre un nouveau studio à Tokyo. De plus, la société souhaite explorer différents genres et styles de jeu. Entre sa sortie en mars 2017 et juin 2018, trois millions d’exemplaires du RPG d’action ont été déplacés dans le monde.

Rockstar occupe le 6e rang avec Grand Theft Auto V. Le titre défiant la loi était le jeu le plus vendu de la dernière décennie au Royaume-Uni et aux États-Unis. Entre mai et novembre 2019, cinq millions d’exemplaires du jeu ont été vendus.

Monster Hunter World: Icebore prend la 7e place cette semaine. Le DLC de Capcom est arrivé sur Steam en janvier 2020. Cependant, il est sorti sur les consoles en septembre 2019. Ubisoft a l’avant-dernière entrée, Rainbow Six Siege: Year 5 Pass est à la neuvième place. En février, le tireur en ligne a battu son record de record de joueurs. Le même mois, l’éditeur a clairement fait savoir qu’il souhaitait rendre le jeu accessible aux joueurs daltoniens.

La clôture du graphique cette semaine est The Forest. Le jeu d’horreur de survie est en vente avec 50% de réduction. En novembre 2018, Endnight Games a déplacé 5,3 millions d’exemplaires de The Forest.

Voici le Steam Top Ten pour la semaine se terminant le 7 mars:

Ark: Survival Evolved, Studio WildcardHalo: The Master Chief Collection, Xbox Game StudiosPlayerunknown’s Battlegrounds, PUBG CorpDeep Rock Galactic, Coffee Stain Publishing Nier: Automata, Square EnixGrand Theft Auto V, RockstarMonster Hunter World: Iceborne, CapcomArk: Genesis Season Pass, Studio WildcardRainbow Six Siege – Pass 5 ans, Ubisoft, The Forest, Endnight Games