CHARTS: Half-Life: Alyx se hisse à la deuxième place du Steam Top Ten

Valve prend la deuxième place du classement Steam cette semaine avec Half-Life: Alyx.

Le titre exclusif de réalité virtuelle est sorti le 23 mars. Les rumeurs sur le jeu ont commencé à tourbillonner en novembre 2019 avant d’être officiellement annoncé aux Game Awards 2019. Valve a également pris la quatrième place avec son kit Index VR.

En février, il a été confirmé que le coronavirus avait eu un impact sur la production du matériel. En conséquence, le stock du produit a été limité. La société américaine a confirmé que plus de stock serait prêt le 9 mars. Cependant, il s’est vendu le même jour.

Au n ° 3 est le titre défiant la loi de Rockstar Grand Theft Auto V. Actuellement, il est en vente avec 50% de réduction. En outre, le jeu était le titre le plus vendu de la dernière décennie aux États-Unis et au Royaume-Uni.

À la cinquième place se trouve CD Projekt Red avec son RPG fantastique, The Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’année. Plus tôt ce mois-ci, il a été confirmé qu’un nouveau titre Witcher était en préparation. Après la sortie de l’émission télévisée Netflix, les ventes de copies physiques de Wild Hunt ont augmenté de 554%. De plus, l’éditeur polonais a gagné 50 millions de dollars grâce au jeu entre octobre 2019 et février 2020. Actuellement, le jeu peut être acheté à 70% de réduction.

Au n ° 6 se trouve le MMO de survie Last Oasis récemment publié par Donkey Crew. Le jeu est en accès anticipé et est en vente avec 17% de réduction. La première des deux entrées Capcom au n ° 7 est Monster Hunter World: Iceborne. Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé que cinq millions d’exemplaires du DLC avaient été expédiés dans le monde. Iceborne est proposé avec 25% de réduction.

La deuxième entrée de Capcom – Resident Evil 3 – ferme le classement de cette semaine. Le titre d’horreur de survie sortira le 3 avril. L’avant-dernière entrée est Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition. Le jeu de Larian Studios est en vente avec 50% de réduction.

Voici le Steam Top Ten pour la semaine se terminant le 28 mars:

N / A Demi-vie: Alyx, ValveGrand Theft Auto V, Kit VR RockstarValve Index, ValveThe Witcher 3: Wild Hunt – Édition Jeu de l’année, CD Projekt RedLast Oasis, Donkey Crew (E) Monster Hunter World: Iceborne, CapcomN / ADivinity : Original Sin 2 – Definitive Edition, Larian Studios Resident Evil 3, Capcom (P)