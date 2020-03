CHARTS: le pass de la saison Ark’s Genesis grimpe en haut des charts Steam

Studio Wildcard prend la place de Steam No.1 cette semaine avec le pass de saison pour l’extension Ark: Survival Evolved, Genesis.

Le développeur et la publication ont également revendiqué la place de n ° 5 avec Ark: Survival Evolved, qui est actuellement en vente à 80% de réduction. En deuxième place cette semaine est Nier Automata. Actuellement, le titre de Square Enix est en vente avec 50% de rabais.

Le développeur de Nier Automata – PlatinumGames – ouvre un nouveau studio à Tokyo. De plus, la société explorera de nouveaux genres et styles de jeu. En juin 2018, l’action RPG a déplacé trois millions d’unités dans le monde après sa sortie en mars 2017.

En troisième place se trouve le DLC récemment publié, RimWorld – Royalty. Wolcen Studio prend la quatrième place avec son titre hack and slash, Wolcen: Lords of Mayhem. Lors de sa sortie plus tôt ce mois-ci, le jeu est entré dans le classement au n ° 1.

Paradox Interactive a obtenu la sixième place avec son extension La Resistance pour Hearts of Iron IV. Poursuivant son apparition dans le graphique Steam, Rainbow Six Siege est le jeu de tir en ligne n ° 7. La semaine dernière, des plans pour rendre le jeu plus accessible aux joueurs daltoniens ont été révélés. Février s’est avéré être un bon mois pour Siege car il a battu son record de nombre de joueurs.

Pour la première fois depuis longtemps, Capcom a une entrée dans le tableau. Cette semaine, Monster Hunter World: Iceborne a fait la coupe au n ° 8. Le DLC est arrivé sur Steam en janvier 2020. Cependant, il est arrivé sur les consoles en septembre 2019.

En neuvième place, le RPG fantastique Larian Studios Divinity 2: Original Sin – Definitive Edition. Actuellement, le jeu est proposé avec 50% de réduction.

La fermeture du graphique cette semaine est les champs de bataille de Playerunknown. Le mois dernier, PUBG Corp a publié une skin de pan en jeu en édition limitée, tout l’argent gagné a servi à aider l’Australie à se remettre des récents feux de brousse. En janvier 2020, une nouvelle carte pour la bataille royale a été révélée.

Voici le Steam Top Ten pour la semaine se terminant le 29 février:

Ark: Genesis Season Pass, Studio WildcardNier Automata, Square EnixRimWorld – Royalty, Ludeon StudiosWolcen: Lords of Mayhem, Wolcen CompanyArk: Survival Evolved, Studio WildcardExpansion – Hearts of Iron IV: La Resistance, Paradox InteractiveTom Clancy’s Rainbow Six Siege – Pass 5 ans, UbisoftMonster Hunter World: Iceborne, CapcomDivinity: Original Sin 2 – Definitive Edition, Larian StudiosPlayersunknown’s Battlegrounds, PUBG Corp