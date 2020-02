CHARTS: Wolcen: Lords of MAyhem se fraye un chemin jusqu’à l’arrêt du graphique Steam

Le hack and slash récemment sorti de Wolcen Studio Wolcen: Lords of Mayhem a été en tête du classement Steam cette semaine.

La société japonaise Capcom a deux entrées cette semaine. En deuxième place se trouve le DLC Iceborne de Monster Hunter World. L’extension a été publiée pour PC en janvier 2020, mais elle a été publiée pour la première fois sur console en septembre 2019.

Au n ° 3 est Monster Hunter: World. En mars 2019, 4,5 millions d’exemplaires avaient été vendus sur PC – la plate-forme serait la deuxième en importance du jeu. En outre, le titre a expédié 13 millions d’unités dans le monde en juillet 2019. Monster Hunter: World est actuellement en vente avec 34% de réduction.

La quatrième place cette semaine revient à Daemon X Machina de Xseed Games. Le jeu de tir à la troisième personne est sorti pour la première fois sur Nintendo Switch en septembre 2019, mais est arrivé sur Steam le 13 février. Actuellement, le jeu peut être acheté à 10% de réduction.

Metro Exodus de Deep Silver se situe au 5e rang cette semaine. La sortie du jeu a rencontré un certain tollé après qu’il soit devenu une exclusivité Epic Games Store, bien qu’il soit disponible en précommande sur Steam. Le titre post-apocalyptique a été publié sur la devanture de la valve le 14 février. Pour célébrer, le jeu était en vente le week-end – il avait une remise de 40%.

At No.7 est un autre titre nouvellement sorti, Azur Lane Crosswave par Idea Factory International. Le jeu de tir d’action est sorti sur Steam le 13 février, il a une offre de lancement de 20%. À la huitième place se trouve le champ de bataille de Playerunknown, toujours présent. Une nouvelle carte pour le titre de bataille royale a été révélée en janvier. Selon les joueurs professionnels de PUBG, 2020 se révélera être une année cruciale pour le jeu en tant qu’esport.

Les deux dernières entrées du Top Ten appartiennent à Rockstar. À la neuvième place se trouve le Grand Theft Auto V, criminellement accusé, le jeu était le titre le plus vendu au Royaume-Uni et aux États-Unis au cours de la dernière décennie. Le graphique de cette semaine est clôturé par Red Dead Redemption 2. Le hit occidental de Rockstar est arrivé sur PC en novembre 2019, cependant, le jeu est arrivé sur Steam un mois plus tard.

Voici le Steam Top Ten pour la semaine se terminant le 15 février:

Wolcen: Lords of Mayhem, Wolcen StudioMonster Hunter World: Iceborne, CapcomMonster Hunter: World, CapcomDaemon X Machina, Xseed GamesMetro Exodus, Deep SilverN / AAzur Lane Crosswave, Idea Factory InternationalPlayerunknown’s Battlegrounds, PUBG CorpGrand Theft Auto V, RockstarRed Dead Redemption 2, RockstarRed Dead Redemption 2