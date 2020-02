Chelsea Full Back Reece James participera à Call of Duty Show Match à Londres

Avec l’atterrissage de la Call of Duty League ce week-end, quelle meilleure façon de célébrer cet événement que d’atterrir un footballeur star basé à Londres pour votre célèbre série 2v2 Hype Battle?

Eh bien, c’est exactement ce qui va se passer ce dimanche. L’arrière de Chelsea, âgé de 20 ans, participera à la bataille de Hype lors de la série à domicile des London Royal Ravens au Copper Box Arena.

Reece James sera rejoint par la star de l’EDM, le DJ Nicky Romero. Ils feront également un set lors de l’événement et Matthew “Skrapz” Marshall de Call of Duty League et Bradley “wuskin” Marshall, les frères jumeaux qui jouent avec les Royal Ravens de Londres.

Reece James a été une star hors concours dans la saison 2019-2020 pour Chelsea. Il s’est fait un nom sous le manager Frank Lampard. James a déjà disputé 22 matchs cette saison, avec deux buts et quatre passes décisives à son actif. Il a également le titre de plus jeune joueur de Chelsea à marquer en Ligue des champions. Il cherchera une place dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour les Championnats d’Europe 2020 qui débuteront à la fin de la saison de football européenne.

Alors que la Call of Duty League se dirige vers son deuxième événement de l’année, Londres semble être un autre événement divertissant si le dernier événement CDL de Londres à la Copper Box Arena est quelque chose qui se passe.

